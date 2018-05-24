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Следствие: Сбивший малазийский Boeing 777 «Бук» принадлежал России

Следственная группа сумела получить отпечатки пальцев и установила, что ЗРК «происходил из 53-й зенитной бригады из Курска, Российская Федерация». Москва заявляла о предвзятости расследования.

24.05.2018 2 коммент.

Следствие: Сбивший малазийский Boeing 777 Бук принадлежал России

На месте крушения самолета

Международная следственная группа установила, что ЗРК «Бук», из которого предположительно сбили малайзийский лайнер на востоке Украины, принадлежал российским Вооруженным силам. Такое заявление сделал глава департамента расследований национальной полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен, передает РИА Новости.

Сообщается, что эксперты изучили все доступные изображения и установили, что «Бук» имеет ряд уникальных особенностей. По ним следственная группа сумела получить отпечатки пальцев и установила, что ЗРК «происходил из 53-й зенитной бригады из Курска, Российская Федерация», сказал представитель Нидерландов в ходе презентации предварительных итогов второго расследования крушения лайнера.

«У нас есть больше доказательств и больше информации в поддержку сегодняшних выводов. Но мы не будем их пока обнародовать», — добавил Паулиссен.

Кроме того, стало известно, что круг подозреваемых по делу о крушении Boeing МH17 сужен до нескольких десятков человек. Об этом журналистам рассказал генпрокурор Нидерландов Фред Вестербеке.

Суд по делу о крушении малайзийского самолета пройдет в Нидерландах. Большинство жертв трагедии — подданные этой страны.

Трагедия в небе над Донбассом

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

В докладе международной следственной группы утверждается, что поразивший Boeing ЗРК «Бук» был якобы доставлен из России, а потом возвращен обратно.

Москва заявила о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна «Алмаз-Антей», ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов «Бук», также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией.


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(2) Комментариев

  1. Гость

    Госдеп торопит «следователей» с выводами под новые санкции! Где-то вот-вот ещё должны укропитеки нарваться со своими «жабьими прыжками» (выражение министра обороны хохломы про атаки всу по захвату «серой зоны» разграничений конфликтующих сторон!) на большую оплеуху от ополченцев ДНР/ЛНР и завизжать: «А нас-то за що?!!!» И тут же, по команде, начнёт «возмущаться весь свободный мир»! :(

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  2. Гость

    Если это на самом деле так, то пути нужен трибунал в Гааге, а не 5 й срок.

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