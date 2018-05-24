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Расстрелял семью соседей с ребенком и покончил с собой пенсионер в Якутии

Массовое убийство совершил 65-летний сельчанин. Погибли пятеро взрослых и 4-классник.

24.05.2018 Фото: Википедия Нет комментариев

Расстрелял семью соседей с ребенком и покончил с собой пенсионер в Якутии

Полицейские выясняют, зачем пенсионер расстрелял соседей, а потом убил себя

Мужчина из ружья застрелил пять человек, в том числе ребенка, и покончил с собой в селе Булгунняхтах Хангаласского района Якутии, сообщил агентству «Интерфакс» директор булгунняхтахской школы Айаал Лонгинов.

«Убиты четверо взрослых и один ребенок, ученик четвертого класса нашей школы», — сказал собеседник агентства.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего).

«65-летний житель села Булгунняхтах на почве личных неприязненных отношений застрелил соседей, в том числе 10-летнего ребенка и совершил самоубийство», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, мужчина, вооружившись гладкоствольным ружьем «Вепрь», пришел в дом своих соседей и несколько раз выстрелил в находившихся там женщину, мужчину и ребенка. После этого он отправился в другой дом, где застрелил двух мужчин. Затем вернулся к себе домой и покончил с собой.


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