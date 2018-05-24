Рекордный адрес из 138 знаков снова присвоят домам отдаленного района Бердска

Будут присваивать почтовые адреса, возможно, пока из 138 знаков, жителям Юго-Западного микрорайона в Бердске.

Официальное название в Юго-Западном имеет только одна улица — Стартовая. И то она получила имя только после того, как стала известна на всю страну своим прежним названием, благодаря которому попала в Книгу рекордов России — «Территория, изъятая из земель подсобного хозяйства Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов для организации крестьянского хозяйства». Всего 138 знаков, которые не умещаются на штампе о прописке в паспорте.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», улица с названием из 138 знаков побила все российские рекорды благодаря семье Алексеевых, построивших дом в Юго-Западном микрорайоне. Казалось бы, живи и радуйся. Но возникли сложности. В прописке им отказали, как и в присвоении почтового адреса. Юго-Западный вырос на землях искитимских фермеров-пайщиков. Город не хотел признавать данную территорию жилой зоной. Ведь тогда население потребует дороги, школу, детсад.

Алексеевы в 2016 году выиграли суд. Новосибирский областной суд обязал администрацию Бердска присвоить дому супругов почтовый адрес из 138 букв. Но такое положение вещей не устроило их и они подали в суд на переименование улицы. Сейчас они проживают по адресу: ул. Стартовая, 17.

Администрация Бердска продолжает регистрировать название улиц из 138 букв в Юго-Западном микрорайоне. Это название улицы присвоили еще четырем домам.

Но тем не менее остальные жители были бы рады и такому адресу — из 15 слов, так как его у них и вовсе нет. И они официально являются гражданами без определенного места жительства, бомжами.

Жители подали на горадминистрацию исковое заявление с в суд. 24 апреля 2018 года суд вынес решение обязать главу Бердска утвердить план квартала №817.Земли нужно перевести из сельхозназначения в жилую застройку, присвоить названия улицам и провести публичное слушание по этому вопросу. Люди не стали ждать, когда это все свершится, сами написали проект и повесили таблички с названиями улиц. Теперь в Юго-Западном появились ул. Фартовая, Облепиховая, Братьев Заволокиных, Красивая, Хуторская и другие.

Депутат бердского горсовета депутатов 18 мая отправил запрос на имя главы Бердска Евгения Шестернина.

«11 мая 2018 года в Вашем интервью ТВК-Бердск «Бердск готов предоставить прописку жителям юго-западной территории» Вы заявили, что администрация Бердска готова предоставить жителям и застройщикам юго-западной части территории Бердска кадастрового квартала 54:32:010817 разрешение на строительство жилых домов на земельные участки, принадлежащие по назначению как личные подсобные хозяйства и прописку на них.

Прошу вас по данному заявлению дать соответствующее указание управлению градостроительства и управлению земельных отношений администрации города Бердска по выполнению процедуры приема и оформления земельных участков, выдачи разрешения на строительство жилых домов и прописки в нем жителей юго-западной части территории Бердска кадастрового квартала 54:32:010817 и его опубликованию в СМИ, размещении на сайте бердской горадминистрации и в сети интернет. О результатах принятых мер прошу информировать меня до 1 июня 2018 года.»

— Сегодня мне звонил Петр Ким (вице-мэр по строительству, прим. ред.). Он сказал, что мне готовят ответ и сообщил, что администрация будет давать разрешение на строительство и присвоение адреса. Скорее всего, адресом будет «Территория, изъятая из земель подсобного хозяйства Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов для организации крестьянского хозяйства». По крайней мере, это я считаю сдвигом в сторону жителей. Прогресс идет, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» 24 мая Николай Сычев.

В Юго-Западном микрорайоне введен в эксплуатацию 61 дом, 20 находятся на стадии завершения строительства, 20 строятся. Здесь живут 124 человека, в том числе 20 детей.