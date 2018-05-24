За изнасилование мальчиков-инвалидов из интерната суд дал педофилу 18 лет колонии в Кировской области

В Кировской области вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетних. Об этом сегодня, 24 мая, сообщили в главке Следственного комитета.

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области доказательства в отношении местного жителя признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.«в» ч.3 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста — 7 преступных эпизодов); п. «а» ч.3 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего — 4 эпизода); а также ч.1 ст.151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольной продукции – 3 эпизода) и п.«а» ч.2 ст.238 УК РФ (хранение и перевозка в целях сбыта, сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, группой лиц по предварительному сговору).

Следствием и судом установлено, что житель Кировской области 1976 года рождения с 2008 по 2017 год совершал насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних и несовершеннолетних воспитанников одной из школ-интернатов для детей с ограниченными возможностями здоровья, расположенных в Кировской области.

Осужденный, достоверно зная о возрасте потерпевших, в отдельных случаях заманивая денежным вознаграждением, совершал преступления против половой свободы и неприкосновенности молодых людей. Всего «на счету» мужчины 5 несовершеннолетних мальчиков.

Кроме того, осознавая пагубность воздействия алкоголя на здоровье и нравственное формирование личности несовершеннолетних, он регулярно распивал крепкие спиртные напитки с молодыми людьми, вовлекая тем самым их в систематическое употребление алкоголя.

Преступления выявлены в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, оперативное сопровождение осуществляли сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Кировской области.

Следователи СУ СКР по Кировской области тщательным образом провели предварительное расследование, всесторонне исследовав обстоятельства произошедшего. Осужденный вину в совершенных преступлениях признал, в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Пристальное внимание сотрудники Следственного комитета уделяют профилактической работе при совершении преступлений в отношении несовершеннолетних. По представлению следователя об устранении причин и условий, способствующих совершению преступлений, была проведена проверка работы указанного муниципального образовательного учреждения, по результатам которой привлечены к дисциплинарной ответственности директор, заместитель директора по воспитательной работе, 5 педагогов школы-интерната, а также сотрудник районной администрации.

Мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.