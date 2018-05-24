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Как купить ячейку в частном овощехранилище?

Возможно, есть тут люди, у кого там овощехранилище поделитесь, может у вас в собственности, купить всё-таки хотим именно тут.

24.05.2018 Один комментарий

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Елена:

Добрый день, уважаемые читатели. У меня вопрос, или совет нужен.
Дело вот в чём, в августе 2017, решили сменить овощехранилище, было за АТП, не в собственности, платили аренду еще родители, то ли 300 рублей в год. Там овощехранилище это одно название, ни света, половина ячеек заброшены, их устраивало для овощей, переехали, семья выросла, начались увеличиваться заготовки, овощи, а времени на поездки в погреб всё меньше, точнее машина занята. На себе не потащишь в другой конец города, и вот начали искать овощехранилище ближе к дому, чтоб никого не просить, самой можно пешочком прогуляться.
Самое близкое, это «Боровичок», что за Ленина, 10/4.
Нашли одно объявление, позвонили 70 т.р. НО ячейка не в собственности !!! странно….больше объявлений не нашли, нам посоветовали поговорить с председателем, она знает, кто продаёт. Дала она пару номеров, у них те же цены примерно +-5т.р. и тоже не в собственности, у всех по членским книжкам.

Родители ходили в БТИ, там сказали оформление около 8т.р. + там должны прийти промерить всё, пошли они в МФЦ, там вообще сказали, что это общество у них нигде не зарегистрировано. Пошли опять к председателю, поговорить по оформлению собственности, потому что овощехранилище мы купим только с этом условием.
Поискали информацию, КО «Боровичок», частная собственность, учредили 4-5 человек, точно не помню.

Подскажите, пожалуйста, может я зря паникую, но как можно в нашем мире кому-то доверять, я в плане того, что завтра у них купят место и построят там дом, а всех кто по членской книжке турнут., даже у Голубева в Молодежном всё в собственности оформлено, ну как так можно что за прошлый век.

Возможно, есть тут люди, у кого там овощехранилище поделитесь, может у вас в собственности, купить всё-таки хотим именно тут.


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(1) Комментарий

  1. Владелец овощной ячейки

    Вначале вам надо удалить пробки, из ушей. Как это лучше сделать, читайте на сайте курьера.

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