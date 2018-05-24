Дренаж в Бердске: Пострадавшие от грунтовых вод боятся окончательного разрушения домов после осушения

Сегодня, 24 мая, в управлении капитального строительства Бердска прошла встреча, посвященная долгожданному строительству дренажной системы. Встреча была организована начальником УКСа Алексеем Егошиным, который курирует сооружение для отвода грунтовых вод, из-за которых массово рушатся дома в Бердске.

Помимо представителей УКС и белгородской компании «Виагем», осуществляющей строительство дренажной системы, на совещание были приглашены собственники разрушающихся домов, депутаты и сотрудники соцзащиты Бердска. Целью встречи было ознакомление гбердчан с планом работ по осушению земель.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что за три недели в Бердске обрушилось четыре частных дома. Причиной их обрушения является постоянное подтапление грунтовыми водами. Для борьбы именно с этими водами и предназначается система лучевого дренажа.

Алексей Егошин рассказал на встрече, что оборудование, нужное для бурения, уже прибыло в Бердск. В ближайшие сутки проведут подключение объекта строительства к электросети и начнут сборку бурового оборудования. Начало создания колодца запланировано на утро пятницы, 25 мая.

По ходу встречи у собственников возникло множество вопросов по предстоящим работам. В частности, у Андрея Крюкова, владельца первого рухнувшего дома №32 на ул. Октябрьской, был вопрос про перспективу, открывающуюся по завершении работ по понижению уровня подземных вод.

— Компания «Виагем» закончит свои работы, осушение начнется через 3-4 месяца, это же будет уже начало зимы! А когда мне строиться-то? — возмутился Андрей Крюков.

Кроме того, у собственников возникли опасения по поводу того, что во время осушения земли вода будет уходить, а, следовательно, земля будет оседать. При этом, соответственно, пойдут новые разрушения домов. Однако Андрей Игоревич, сотрудник «Виагема» ответил, что осадка земли будет незначительная, и за свою практику он никаких разрушений во время осушения не встречал.

Андрей Крюков, в числе прочего, особо интересовался тем фактом, что ситуацию с рушащимися домами не признают чрезвычайной. Одновременно с этим очень быстро признали чрезвычайной ситуацию с обрушившимся асфальтом на улице Ушакова. По мнению Крюкова, проблема разрушающихся жилых домов по своей важности не идет ни в какое сравнение с обрушившимся асфальтом.

Однако Егошин ответил, что асфальт на улице Ушакова обрушился над аварийным канализационным коллектором, который отводит сточные воды от целого микрорайона. То, что фекальные стоки в данный момент протекают «в открытом виде», само по себе является очень опасной ситуацией. Поэтому-то её и признали чрезвычайной без особых затруднений.

Присутствовавшая на встрече Наталья Скоромных, начальник отдела социального обслуживания населения Бердска, сообщила, что город всегда готов оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Собственники разрушающихся домов могут получить различную помощь: финансовую, временное жильем или в виде стройматериалов. Для этого нужно подать заявление в отдел соцзащиты и собрать небольшой пакет документов. Кроме того, для помощи терпящим бедствие готов подключиться союз предпринимателей Бердска. Нуждающимся нужно составить список насущных потребностей.