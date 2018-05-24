США требуют от ЕС ужесточения антироссийских санкций

Администрация США пытается убедить союзников из Евросоюза ужесточить санкции в отношении России во время встреч делегации Госдепартамента во главе с Дэвидом Тесслером с европейскими коллегами в Брюсселе и Лондоне. Об этом сообщил в четверг http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5227871 ТАСС со ссылкой газета Financial Times.
«Нам необходимо работать с европейскими партнерами для усиления борьбы против враждебной деятельности России с целью предотвратить использование ею любых возможных разногласий между Европой и США», — заявил изданию представитель США. Вашингтон обеспокоен тем, что Россия сможет использовать для своей выгоды усиливающиеся противоречия по поводу ядерной сделки с Ираном и планов США ввести новые импортные тарифы на европейскую сталь, алюминий и другую продукцию.
В четверг в Лондоне представители Госдепартамента, по данным газеты, окажут давление на страны «семерки» с целью введения ими санкций в соответствии с так называемым актом Магнитского, который стал «центральным инструментом внешней политики США».
В то же время Financial Times приводит мнение европейских дипломатов, которые констатируют, что ЕС не может идти в ногу с гораздо более агрессивным подходом США к Москве, в том числе с использованием санкций. «В настоящее время не вижу большого потенциала в этом отношении», — отметил один из них.
Как заявил ранее на этой неделе глава МИД Великобритании Борис Джонсон, введение США дополнительных санкций в отношении России оказалось действенной мерой, и что он рассматривает возможность аналогичного шага со стороны Лондона.
Антироссийские шаги Вашингтона и предложения британских парламентариев
Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и фирм. В их числе оказался бизнесмен Олег Дерипаска и его компании. А в минувший понедельник в Великобритании опубликовали доклад под названием «Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании». Его подготовил комитет по международным делам Палаты общин, который призвал власти королевства ввести дополнительные санкции против «связанных с Кремлем лиц», а также заблокировать на глобальных рынках размещение долговых обязательств России.
Как заявил после публикации доклада пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, действия Лондона, подготовившего доклад о «грязных деньгах» из России, говорят о том, что теперь с аналогичной угрозой могут столкнуться и инвесторы других стран, вложивших средства в британскую экономику. Представитель Кремля назвал опубликованный Лондоном доклад «очередным шагом в русле недружественной и несправедливой конкуренции».
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Требуем от правительства ужесточения российских контрсанкций! А также упредительного введения новых контрсакций против США. Надо вводить контрсанкции на дальних подступах недружественных стран. Чтобы и думать о каких-то там санкциях не смели!
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— Скажите, а принятие контрсанкций, которые ещё больше усложняют жизнь простых россиян, является пособничеством западным санкциям или я чего-то не понимаю?
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Как усложнится жизнь «простых россиян», если запретить, например, финнам пилить лес в Кировской области и Карелии?! Или вывоз леса-кругляка в Казахстан? Пострадают только карманы местных царьков и хозяйчиков с авторучками.
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