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Разрушенный канализационный коллектор начали ремонтировать в Бердске

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Разрушенный канализационный коллектор начали ремонтировать в Бердске

Заменить 150 метров коллектора за 4,8 млн рублей планируют к концу июня.(ВИДЕО)

24.05.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина Нет комментариев

Разрушенный канализационный коллектор начали ремонтировать в Бердске

Ремонтные работы идут «на живую»

Канализационный коллектор, пересекающий Бердск вдоль улицы Ушакова — самый изношенный в Бердске. «Курьер. Среда. Бердск» сообщал о провалах грунта и дырах в асфальте, образующихся из-за прорывов канализации.

Разрушенный канализационный коллектор начали ремонтировать в Бердске

Ремонт коллектора на улице Ушакова

Алексей Егошин, директор управления капитального строительства, поделился с «Курьер. Среда. Бердск» деталями ремонтных работ.

— На улице Ушакова производится замена канализационной трубы. Работы начаты в мае, срок завершения работ — конец июня. Предстоит заменить трубу на участке от перекрестка с улицей Пушкина до перекрестка с улицей Белинского. Это более 150 метров. Стоимость ремонтных работ — 4,8 млн рублей, — пояснил Алексей Егошин.

Автор видео Слава Душин


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