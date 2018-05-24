Разрушенный канализационный коллектор начали ремонтировать в Бердске

Канализационный коллектор, пересекающий Бердск вдоль улицы Ушакова — самый изношенный в Бердске. «Курьер. Среда. Бердск» сообщал о провалах грунта и дырах в асфальте, образующихся из-за прорывов канализации.

Алексей Егошин, директор управления капитального строительства, поделился с «Курьер. Среда. Бердск» деталями ремонтных работ.

— На улице Ушакова производится замена канализационной трубы. Работы начаты в мае, срок завершения работ — конец июня. Предстоит заменить трубу на участке от перекрестка с улицей Пушкина до перекрестка с улицей Белинского. Это более 150 метров. Стоимость ремонтных работ — 4,8 млн рублей, — пояснил Алексей Егошин.

Автор видео Слава Душин

