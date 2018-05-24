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Депутат: санаторий «Сибиряк» хозяйничает на 3 гектарах леса в Бердске

Власть разрешила здравнице осваивать арендованную лесную территорию. По словам чиновников, санаторий рубил и муниципальный лес.

24.05.2018 Автор: Денис Стреж Фото: предоставлены Светланой Шерстобитовой 10 коммент.

Депутат: санаторий «Сибиряк» хозяйничает на 3 гектарах леса в Бердске

Техника собирает срубленные ветки

В управлении природными ресурсами Бердска 22 мая собиралась комиссия, которая рассмотрела проект освоения лесов, подготовленный санаторием «Сибиряк». Этот документ комиссия уже рассматривала и отправила на доработку. В этот раз вопросов к проекту не было, и его утвердили. Но на собрании в управлении своё особое мнение озвучила депутат бердского горсовета Елена Белова. По ее словам руководство здравницы не ограничивается освоением той земли, которую арендовала.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», санаторий начал осваивать арендованный лесной участок без муниципальной экспертизы.

— Изначально было понятно, что они вылезли за пределы арендованной территории, потому что был выделен участок в рамках самозахвата. А сейчас «Сибиряк» работает на этой территории. Мы выезжали с комиссией, он (представитель санатория — прим. ред.) показывал нам, что «вот это наша территория, это мы тут делаем чистку», а теперь в интервью говорит, что это не они. В итоге получается, что они залезли на 3 гектара муниципальных лесов. И если бы там просто была сделана уборка, мы бы им, конечно, сказали спасибо. А они вырубили и липы, и черемуху, весь подшерсток, который нужен для обновления леса уничтожен, а оставили несколько сосенок по краю. Разбираться в том, что еще они там порубили, будет прокуратура, наш комитет (депутатский — прим. ред.) туда обратился. С одной стороны, они делают благо и добро городу, а с другой — незаконное освоение леса. Я хочу, чтобы лес сохранился для следующих поколений, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Елена Викторовна.

Директором управления природными ресурсами Светлана Шерстобитова подтвердила, что проект освоения «Сибиряка» не получил замечаний и будет утвержден мэром. Землю, на которой ведутся работы по очистке, директор назвала муниципальной, и действия администрации являются незаконными.

— Да, заседание комиссии состоялось, замечаний не было, они все исправили. Там было только особое мнение Елены Викторовны (Беловой — прим. ред.), но заключение будет положительное, его утвердит постановлением глава города. А эта земля, на которой они (санаторий) работали, муниципальная, это не их территория. Подлесок выпилен и на арендованной территории, и на вот этих 3,03 гектара. По данному факту полиция выезжала, она сейчас будут разбираться. У нас есть фотографии с техникой, которая вывозила спиленные деревья, — пояснила Светлана Васильевна.

Председателем совета директоров санатория «Сибиряк» Николай Харченко заявил, что все работы дравница проводятся на законных основаниях и только на арендованном участке.

— Мы ведем работы только на нашей территории, соседнюю, насколько я знаю, осваивает муниципалитет города Бердска. Наша техника вывозит лес только от нас. Полиция проверяла нашу деятельность, все законно, к нам вопросов не осталось, — высказал свою точку зрения Николай Константинович.

Прокуратур Бердска Роман Сивак подтвердил «Курьер. Среда. Бердск», что заявление от общественников на незаконную, по их мнению, вырубку леса «Сибирчком» поступало. Проверка ведется и о результатах пока говорить преждевременно.


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(10) Комментариев

  1. Аноним

    давно нужно усвоить в Бердске с начало к гОСПОЖЕ а сибиряк просто хотел навести порядок за свой счет а тете денежки не дали

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  2. екреквр

    Да пусть бы они весь лес забрали.
    Таким хозяйственникам не жалко его отдать и в личное пользование.
    У всего должен быть хозяин… вон в парке нет хозяина и нет парка. Нет у леса хозяина и там вырубки лесхоз делает хороших деревьев, а по лесу гулять стрёмно из-за мусора.
    На лыжной базе есть хозяин, так вокруг там культурно довольнотаки.

    А кто такие депутаты и какой у них интерес? Мало участков продали у Чайки себе в карман?

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  3. Николай

    Вчера с женой и внучкой посетил «Сибиряк «. Я увидел , что лес приводится в порядок, руководство во главе Председателем совета директоров санатория «Сибиряк» Николай Харченко на арендованном участке проводит грамотную чистку леса, так как всем известно, что лиственные деревья могут уничтожить хвойный лес!
    В санатории есть кому принимать полезные решения, чего не скажешь о руководстве города. Например, возмём участок леса в доль дороги от лыжной базы «Метелица» до старого кладбища, по которой часто , наверно, проезжает Шестерин, и что мы видим:
    лес завален валежником, старые лиственные деревья (тополь , берёза и др) . При наличии лесного хозяйства лесом некому заниматься, с директора некому спросить, открыть ему глаза! Зато рубить вековые сосны желающие находятся под разными предлогами!

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  4. Гость

    Нам бы главу города такого, как Николай Харченко! Прекрасно содержит и благоустраивает и сам санаторий, и участок леса у реки! 8)

    Thumb up 1 Thumb down 7

  5. igk63

    Скоро поставят заборчик,КПП и начнут туповатых перчан стричь. =-O

    Thumb up 2 Thumb down 4

  6. Аноним

    Госпожа Белова, сохраните для города побережье! И другие леса которые завалены мусором и валежником.! А что тут уборка без вашего ведома и мимо кассы? Вы где были когда возле роддома лес коттеджами застраивали под надписью стройка запрещена. Сейчас берег Гуменки активно осваивают, а это водоохранная зона где вы….?

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    • Гость

      «Депутат: санаторий «Сибиряк» хозяйничает на 3 гектарах леса в Бердске»
      ***
      Три гектара — это 150х200 или 100х300 — МЕТРОВ! А то, что у вас лесхоз «хозяйничает» в лесу 3х8км, обеспечивая свои лесопилки строевым лесом, вас ни каким боком не заботит?! =-O =-O =-O

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  7. Аноним

    его ждет дальневосточный гектар и лобзик , там будет наводить порядок

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