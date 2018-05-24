«Депутат: санаторий «Сибиряк» хозяйничает на 3 гектарах леса в Бердске»

В управлении природными ресурсами Бердска 22 мая собиралась комиссия, которая рассмотрела проект освоения лесов, подготовленный санаторием «Сибиряк». Этот документ комиссия уже рассматривала и отправила на доработку. В этот раз вопросов к проекту не было, и его утвердили. Но на собрании в управлении своё особое мнение озвучила депутат бердского горсовета Елена Белова. По ее словам руководство здравницы не ограничивается освоением той земли, которую арендовала.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», санаторий начал осваивать арендованный лесной участок без муниципальной экспертизы.

— Изначально было понятно, что они вылезли за пределы арендованной территории, потому что был выделен участок в рамках самозахвата. А сейчас «Сибиряк» работает на этой территории. Мы выезжали с комиссией, он (представитель санатория — прим. ред.) показывал нам, что «вот это наша территория, это мы тут делаем чистку», а теперь в интервью говорит, что это не они. В итоге получается, что они залезли на 3 гектара муниципальных лесов. И если бы там просто была сделана уборка, мы бы им, конечно, сказали спасибо. А они вырубили и липы, и черемуху, весь подшерсток, который нужен для обновления леса уничтожен, а оставили несколько сосенок по краю. Разбираться в том, что еще они там порубили, будет прокуратура, наш комитет (депутатский — прим. ред.) туда обратился. С одной стороны, они делают благо и добро городу, а с другой — незаконное освоение леса. Я хочу, чтобы лес сохранился для следующих поколений, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Елена Викторовна.

Директором управления природными ресурсами Светлана Шерстобитова подтвердила, что проект освоения «Сибиряка» не получил замечаний и будет утвержден мэром. Землю, на которой ведутся работы по очистке, директор назвала муниципальной, и действия администрации являются незаконными.

— Да, заседание комиссии состоялось, замечаний не было, они все исправили. Там было только особое мнение Елены Викторовны (Беловой — прим. ред.), но заключение будет положительное, его утвердит постановлением глава города. А эта земля, на которой они (санаторий) работали, муниципальная, это не их территория. Подлесок выпилен и на арендованной территории, и на вот этих 3,03 гектара. По данному факту полиция выезжала, она сейчас будут разбираться. У нас есть фотографии с техникой, которая вывозила спиленные деревья, — пояснила Светлана Васильевна.

Председателем совета директоров санатория «Сибиряк» Николай Харченко заявил, что все работы дравница проводятся на законных основаниях и только на арендованном участке.

— Мы ведем работы только на нашей территории, соседнюю, насколько я знаю, осваивает муниципалитет города Бердска. Наша техника вывозит лес только от нас. Полиция проверяла нашу деятельность, все законно, к нам вопросов не осталось, — высказал свою точку зрения Николай Константинович.

Прокуратур Бердска Роман Сивак подтвердил «Курьер. Среда. Бердск», что заявление от общественников на незаконную, по их мнению, вырубку леса «Сибирчком» поступало. Проверка ведется и о результатах пока говорить преждевременно.