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Выросший в носу зуб удалили пациентке в Тюмени

Девушку лечили от гайморита, поскольку у нее было затруднено дыхание. У нее оказалась редкая аномалия — зуб в носу.

24.05.2018 Фото: twitter.com/park72ru Один комментарий

Выросший в носу зуб удалили пациентке в ТюмениВрачи областной больницы №4 в городе Ишиме Тюменской области удалили зуб, выросший в носу пациентки, сообщает региональный минздрав.

Пациенткой отоларинголога стала молодая девушка, которая жаловалась на заложенность носа. По ее словам, раньше она лечилась от гайморита, но безуспешно. Рентген-обследование выявило, что в носу у девушки вырос зуб, который затруднял дыхание. Операция по его удалению длилась несколько минут под местной анестезией.

«Из медицинских источников известно, что данная аномалия встречается редко. Экстопия зуба, то есть расположение его в неправильном месте, встречается у одного-четырех процентов населения, а с прорастанием в нос еще реже», — добавили в областном департаменте здравоохранения.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Молодец врач Ишимской больницы №4 !
    Взялся и удалил заплутавший зуб! *BRAVO*
    Нам с назревающей аналогичной проблемой у внука порекомендовали двинуть в Мацкву. Местные не взялись ;)

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