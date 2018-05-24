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Суд продлил арест пособникам обвиняемого в «хищении воды» на 170 млн рублей экс-директора КБУ Бердска

Следствие ходатайствовало о продлении срока содержания под стражей руководителя МК «Сибиряк» и замдиректора МУП «Спецавтохозяйство» Сергея Оленича на 1 месяц. Не исключено, что за это время завершится расследование громкого дела.

24.05.2018 Нет комментариев

Суд продлил арест пособникам обвиняемого в хищении воды на 170 млн рублей экс директора КБУ Бердска

Суд продлил арест Сергея Оленича до 26 июня

Бердский городской суд продлил арест гендиректору МК «Сибиряк» Владимиру Дыненкову и заместителю директора муниципального «Спецавтохозяйства» Сергею Оленичу. По ходатайству следователя они останутся в СИЗО №3, который находится в Линево, еще на месяц — до 26 июня. Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» Сергей Кречетов, адвокат Оленича, заседание суда о мере пресечения состоялось 22 мая. В тот день обоих под конвоем привозили в бердский суд.

Почему арест продлили на месяц, а не на два, следователь ответить затруднился, рассказал Кречетов. Не исключено, что к концу июня СК завершит расследование громкого дела и передаст его в суд.

По словам защитника, он снова ходатайствовал о смягчении меры пресечения для Сергея Оленича — на домашний арест или подписку о невыезде. Но суд прислушался к доводам обвинения. Тем более, что Оленич все еще остается в руководстве муниципального предприятия.

-Уведомления об увольнении не поступало, заявления об увольнении он (Оленич — прим. ред.) также не писал. Мы считаем, что он остается в должности. Иной информации у нас нет, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Сергей Сергеевич.

К окончанию очередного срока содержания под стражей следствие уведомит сторону защиты о своих дальнейших действиях — либо будет продлевать меру пресечения обвиняемым, либо передает дело прокурору на утверждение обвинительного заключения.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», суд арестовал Сергея Оленича и Владимира Дыненкова 29 марта.

По версии следствия, в сентябре 2017 года сотрудники Комбината бытовых услуг, которым тогда руководил Александр Кожин, выявили факты незаконного подключения (врезки) комплексом «Сибиряк» к водопроводу холодного водоснабжения без учета количества потребления объема холодной воды. Согласно произведенному расчету, ЗАО «МК «Сибиряк» обязано оплатить в пользу КБУ за предоставленную услугу более 170 млн рублей.

Дыненков не желая погашать задолженность, через Оленича обратился к Кожину, с целью снижения суммы задолженности до 380 тыс. рублей, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Самого Кожина тогда выпустили под подписку о невезде. Но 19 апреля его снова задержали по подозрению в преступлениях против государственной власти и интересов органов местного самоуправления, а на следующий день суд арестовал его. Против него возбудили второе уголовное дело по той же статье — ч. 3 ст. 286 и ч. 5 ст. 33 УК РФ (превышение полномочий, повлекшее существенный ущерб предприятию).

Следствие полагает, что в 2017 году Кожин при пособничестве неизвестного лица из СРС превысил должностные полномочия — снизил задолженность строительной компании за воду и стоки на сумму 20 млн 604 тыс. 781 рубль.

Когда 27 марта Кожина задержали первый раз — по делу МК «Сибиряк», его не стали лишать свободы, выпустив под подписку о невыезде. Второе уголовное дело обвинение расценивает как рецидив.

Судья Татьяна Васюхневич удовлетворила ходатайство следствия и арестовала Кожина на срок до 19 июня, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

 

 


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