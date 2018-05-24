«Даму с собачкой» за убийство ножом в сердце приговорил к 9 годам тюрьмы суд Бердска

Вступил в законную силу приговор Бердского городского суда от 25 января 2018 года в отношении 42-летней Веры Лисициной. Она признана виновной в том, что 15 июля 2017 года в Бердске, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно причинила смерть другому человеку путем нанесения ударов ножом. Удары пришлись в область грудной клетки слева, где располагается жизненно важный орган человека – сердце.

Действия Лисициной судом квалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ – убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку. Подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

С Лисициной в пользу потерпевшей взыскано в возмещение причиненного имущественного вреда – 30 500 руб., в счет компенсации морального вреда — 500 000 руб., в остальной части иска отказано, сообщили сегодня, 24 мая, в бердском суде.

Лисицина в суде признала свою вину. Родные убитого предъявили ей иск на 600 тыс. рублей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Вера Лисицина, ее знакомый и потерпевший Александр Григорьев пили вместе прямо напротив наркологического отделения бердской ЦГБ на ул. Попова. Как это часто бывает, попойка закончилась ссорой.

После взаимных оскорблений Лисицна и Григорьев начали драться. Сначала бердчанка оттолкнула и ударила соперника. Но тот достал из кармана складной нож. Обвиняемая не растерялась: выхватила нож у Григорьева, который, к слову, на 10 лет был ее старше, и этим же ножом нанесла ему удары в руки и в сердце. Последнее ранение оказалось смертельным.

С места преступления Лисицина и ее знакомый незамедлительно скрылись. Однако все происходило на глазах пациентов наркологии, которые описали полицейским внешность предполагаемой убийцы. Правоохранители искали «даму в черном с собачкой и мужчину с обнаженным торсом». Задержали их возле дома №11 по ул. Ленина.