За 3 млн рублей и за 5 дней отремонтируют участок дороги на главой улице Бердска

«Даму с собачкой» за убийство ножом в сердце приговорил к 9 годам тюрьмы суд Бердска
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Кремль не хочет допустить коммуниста на пост губернатора Новосибирской области
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