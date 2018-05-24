За 3 млн рублей и за 5 дней отремонтируют участок дороги на главой улице Бердска

На сайте госзакупок 21 мая размещен аукцион на проведение работ по ремонту дороги по ул. Ленина в Бердске — на участке от ул. Герцена до ул. Кирова.

Ремонтировать будут по муниципальной программе «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска на 2016-2021 годы». Финансирует работы городской бюджет.

Все работы по ремонту покрытия, подрядчик должен выполнить в течении пяти дней с момента подписания контракта.

Кроме ремонта дорожного полотна, подрядчик должен установить новые бордюрные камни и провести планировку территории площадью около 1000 кв. метров, а так же самостоятельно согласовать проведение работ и обеспечение безопасности движения с ГИБДД.

Общая стоимость контракта — 2 999 931 рублей.