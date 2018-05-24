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За 3 млн рублей и за 5 дней отремонтируют участок дороги на главой улице Бердска

Кроме старого асфальта подрядчик должен заменить бордюры и провести планировку территории на площади 1000 кв. метров.

24.05.2018 Автор: Денис Стреж Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

За 3 млн рублей и за 5 дней отремонтируют участок дороги на главой улице Бердска

Этой весной дорога, где предполагается ремонт, уже провалилась

На сайте госзакупок 21 мая размещен аукцион на проведение работ по ремонту дороги по ул. Ленина в Бердске — на участке от ул. Герцена до ул. Кирова.

Ремонтировать будут по муниципальной программе «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска на 2016-2021 годы». Финансирует работы городской бюджет.

Все работы по ремонту покрытия, подрядчик должен выполнить в течении пяти дней с момента подписания контракта.

Кроме ремонта дорожного полотна, подрядчик должен установить новые бордюрные камни и провести планировку территории площадью около 1000 кв. метров, а так же самостоятельно согласовать проведение работ и обеспечение безопасности движения с ГИБДД.
Общая стоимость контракта — 2 999 931 рублей.


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(1) Комментарий

  1. Никола

    Пять дней, реально??? При этом сделать работу качественно, плюс поменять бордюры?

    Товарищи из мэрии! Вам жалко еще 5-10 дней или вы готовите распил?

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