«Это кокаин»: высказал ощущения от СМИ мэр Новосибирска

Видеоролики с эмоциональной приветственной речью мэра Новосибирска Анатолия Локтя на награждении Народной премией НГС, набирают тысячи просмотров в соцсетях. Зрители посчитали это выступление лучшим за вечер, отметив, что такой яркой речи могут позавидовать звёздные стендаперы.

Церемония награждения победителей Народной премии НГС прошла 21 мая на сцене Новосибирского театра оперы и балета. Зал был полон. Своё выступление Анатолий Локоть начал с вопроса к аудитории: «Любите ли вы НГС так, как люблю его я?». Зал принял такой старт овациями и одобрительными возгласами.

«Любой ваш ответ неверен. Потому что НГС — это кофеин, это кокаин, это стимулятор жизни. Когда я читаю комментарии про себя, у меня выделяются литры адреналина, у меня закипает кровь, и я думаю — как я люблю НГС», — объяснил своё отношение к порталу Анатолий Локоть.

Такое признание главы города участники церемонии встретили бурными аплодисментами.

Многие снимали выступление Анатолия Локтя на свои смартфоны и тут же выкладывали в соцсети. Эти видео сразу начали набрать десятки и сотни просмотров.

Видео youtube.com



Комментарии к видео в большинстве своём имели позитивный настрой: «Это было лучшее выступление», «Радует глаз», «Одно из самых ярких выступлений вечера, Локоть — молодец, зажёг. Хотя бы ради этого уже стоило попасть. Локоть — лучший!», «Анатолий Локоть рвёт НОВАТ. Обязательно посмотрите!», «Самое яркое выступление на церемонии награждения народной премии НГС. Наш мэр Анатолий Локоть зажёг. Стендап отдыхает», «Говорить «как я люблю НГС» нужно интонацией мэра Локтя». «Опалил коммунистическим огнём», «Только ленивый не запостил эту огненную фразу».