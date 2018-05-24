Кремль не хочет допустить коммуниста на пост губернатора Новосибирской области

Кандидатура бывшего губернатора Красноярского края и Новосибирской области, экс-полпреда президента в Сибирском федеральном округе Виктора Толоконского отозвана правительством из списка кандидатов в совет директоров РЖД, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к администрации президента, и подтвердила пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова. Близкие к администрации собеседники говорят, что экс-полпред может быть исключен и из «Единой России»; причиной стала ситуация вокруг осенних выборов новосибирского губернатора.

После ухода в 2017 г. с поста красноярского губернатора Толоконский, ранее отработавший 10 лет главой Новосибирской области, стал советником мэра Новосибирска, коммуниста Анатолия Локотя. В апреле мэр заявил, что планирует побороться на губернаторских выборах с назначенным в 2017 г. врио губернатора, бывшим мэром Вологды Андреем Травниковым. Неделю назад Толоконский жестко раскритиковал Травникова, заявив, что тот «не может принимать никаких решений, он может только выполнять», не нацелен на местных и постоянно советуется с Москвой. «Мы с ним не один раз разговаривали, он вроде бы слушать умеет, кивает, но последствий нет, реакции нет. Придумать ничего не может», – заявил советник мэра, пообещав, что осенние выборы будут «настоящими».

Кроме давления на Толоконского (во вторник его уволили и из Сибирского института управления – филиала РАНХиГС, где он был штатным экспертом) началась кампания против Локотя в соцсетях. В частности, в сеть попал видеоролик, где мэр сравнил один из городских порталов с кокаином, – видео начали тиражировать телеграм-каналы, аффилированные с администрацией президента. «Все, у кого хорошо с чувством юмора, правильно оценили этот ролик. Ну а то, что дальше стали раскручивать эту историю, – значит, это кому-то выгодно из политических оппонентов», – говорит пресс-секретарь мэра Артем Роговский. По его словам, от советника Локоть отказываться не собирается, а официального решения о выдвижении на пост губернатора еще нет, его примет съезд КПРФ.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в четверг встретится с Толоконским, говорит собеседник, близкий к мэрии Новосибирска: «На руководство партии идет большое давление, в том числе касающееся финансирования. Якобы выдвижение Локотя раскалывает элиты. Поэтому Зюганов хочет знать ситуацию изнутри, будут обсуждать, как поступить лучше».

Сейчас в России два губернатора-коммуниста – Андрей Клычков (Орловская обл.) и Сергей Левченко (Иркутская обл.), который в 2015 г. победил губернатора-единоросса Сергея Ерощенко. По словам человека, близкого к администрации президента, в Новосибирске есть риск повторения «иркутского сценария», поскольку поддержка у Локотя в области выше, чем у Травникова, к тому же в регионе большую роль играет то, является ли политик местным или варягом.

Толоконский же хочет показать, что он самостоятельный игрок, а его влияние выходит за пределы региона, добавляет собеседник: «Он рассчитывает на победу Локотя, поэтому и идет такое давление». Еще один человек, близкий к администрации, полагает, что Толоконский таким образом пытается вести торг за возможный пост областного премьера или председателя областного парламента: «Администрацию президента уверили, что Толоконского и Локотя можно утопить в компромате, хотя они оба для Новосибирска свои в отличие от Травникова. Поэтому не исключено, что иркутская ситуация повторится, пройти муниципальный фильтр шансы у Локотя есть».

Это сигнал региональным элитам, чтобы они не шли против федеральной власти, считает работающий на новосибирских выборах политтехнолог Дмитрий Гусев: «У отставных губернаторов есть четыре пути: почетного пенсионера, как у [экс-мэра Москвы] Юрия Лужкова, почетного сенатора, как у [бывшего свердловского губернатора] Эдуарда Росселя, бывшего губернатора, который до сих действует, будто он губернатор, как [экс-глава Кузбасса] Аман Тулеев, и путь уголовного дела, как у [экс-главы Марийской республики] Леонида Маркелова». Поддерживая Локотя, Толоконский делает ставку на жестко конкурентный сценарий выборов, полагает политолог Дмитрий Орлов: «Он считает, что победа кандидата КПРФ позволит ему сохранить контроль над ситуацией в регионе после выборов. Эта ставка довольно рискованная: имя Толоконского и его ресурсы значат в регионе очень много, но противостоящие ему игроки сделают все, чтобы максимально ограничить его влияние на ситуацию».

Происходящее в Новосибирске – следствие неадекватного решения о назначении врио губернатора, говорит политолог Александр Кынев: «Власть сама спровоцировала недовольство, назначив человека, не имеющего никакого отношения к региону. Было бы странно, если бы регион с такой развитой оригинальной идентичностью и с элитой, которая неоднократно консолидировалась и выступала против разных политических фигур, воспринял спокойно такое унижение».