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В ущербе на 22 млн рублей обвиняет СК экс-застройщика Раздольного в Бердске

Андрей Осипов причинил крупный ущерб при капремонте общежития НГУ, где работал проректором по материально-техническому развитию.

24.05.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Берсдк Нет комментариев

В ущербе на 22 млн рублей обвиняет СК экс застройщика Раздольного в Бердске

Андрей Осипов на очередной встрече с жителями Бердска

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении экс-проректора по материально-техническому развитию Новосибирского госуниверситета по обвинению в халатности, сообщили в региональном управлении СКР.

Отделом Следственного комитета по Советскому району Новосибирска завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего проректора по материально-техническому развитию НГУ Андрея Осипова, обвиняемого в совершении халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба (ч. 1.1 ст.293 УК РФ).

Проректор, являлся должностным лицом в государственном учреждении, осуществлял комплекса работ по вопросам реконструкции и модернизации зданий и сооружений НГУ, в том числе приемки и ввода в эксплуатацию объектов НГУ в установленном законом и нормативными документами порядке. Это входило в должностные обязанности Осипова.

По версии следствия, в период с ноября 2015-го по июнь 2016 года коммерческой организацией по договору проводились работы по капитальному ремонту общежития №5 НГУ. Однако работы в своем объеме были выполнены меньше чем на 22 млн рублей, чем это было предусмотрено условиями договора и сметным расчетом. Кроме того, работы выполнены позже предусмотренного договором срока.

При этом, проректор принял фактические невыполненные подрядчиком, но предусмотренные договором и оплаченные НГУ в полном объеме работы, как соответствующие объемам заявленных работ по договору и их стоимости, подписав «задним» числом акты о приемке выполненных работ. Таким образом, Осипов нарушил возложенные на него обязанности.

— В результате ненадлежащего исполнения проректором своих должностных обязанностей по организации приемки законченных реконструкцией и модернизацией объекта НГУ – общежития №5 и контролю за расходованием бюджетных и внебюджетных средств в части, обеспечения комплекса работ по реконструкции и модернизации указанного объекта, вследствие его недобросовестного и небрежного отношения к службе, НГУ причинен материальный ущерб в особо крупном размере в сумме более 22 млн рублей. В ходе расследования было установлено ценное имущество обвиняемого, на которое следователем наложен арест для обеспечения возмещения ущерба НГУ, — рассказал старший помощник руководителя регионального управления СКР Дмитрий Чечулин.

Преступная деятельность проректора была выявлена сотрудниками управления ФСБ по Новосибирской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением после вручения его копии обвиняемым будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Андрей Осипов является известной личностью и в Бердске. Он был директором ООО «Центр строительной комплектации», которое строило бердский микрорайон раздольный. Стройки и ввод в эксплуатацию жилья в новом районе, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», сопровождался скандалами и проблемами.

В ущербе на 22 млн рублей обвиняет СК экс застройщика Раздольного в Бердске

Паспорт объекта

С августа 2015 года новоселы Раздольного начали обращаться с исками в суд. А чуть ранее ЦСР судился с мэрией Бердска по поводу земли и градостроительного плана. Застройщику бердская власть предоставила участок площадью 170 га под строительство микрорайона, который рассчитан на дома разного формата

Еще в 2014 году жители Раздольного жаловались, что приобрели не такое жилье, как им обещали в рекламе. Бердчане переехали в сданные в эксплуатацию дома без питьевой воды и подведенного газа. Во многих домах нет отмосток, участки не разровнены, а в микрорайоне нет асфальтированных дорог и благоустройства.

Застройщик ссылался на экономические проблемы, в том числе санкции США, которые затормозили выдачу кредитов.

Андрей Осипов, директор компании застройщика — ЗАО «Центр строительной комплектации» (ЦСК), заявлял тогда, что не меньше жителей заинтересован в том, чтобы проект развивался. Акционеры хотят вернуть деньги, а без развития проекта это невозможно, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».


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