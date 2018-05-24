АО «РЭС» выполняет реконструкцию электросетей в интересах потребителей

Эти процессы сопровождаются ежегодным ростом потребления электрической энергии, т.к. не только увеличивается количество потребителей, но и расширяется перечень используемых электрифицированных устройств, позволяющих облегчить быт и разнообразить отдых людей, создать им максимальный комфорт.Бесперебойное и качественное электроснабжение потребителей является приоритетной задачей АО «РЭС» — системообразующего электросетевого предприятия Новосибирской области. Именно поэтому в деятельности Общества большое значение имеет реализация плановых мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению основных фондов, в частности – модернизация электроустановок и линий электропередачи напряжением 10/0,4 кВ.В результате реконструкции улучшаются технико-экономические показатели объектов электросетевого хозяйства и создаются условия для подключения новых потребителей за счет увеличения проектной мощности сети и протяженности линий электропередачи.Стоит отметить, что технология выполнения работ предусматривает обязательные отключения электроснабжения для обеспечения безопасности персонала сетевой организации, осуществляющего мероприятия по реконструкции. Как правило, работы ведутся в районах существующей жилой застройки, что затрудняет процесс и увеличивает продолжительность работ, на время которых необходимо проводить плановое отключение электроэнергии.Этот фактор, зачастую, становится «камнем преткновения» при проведении реконструкции электросетей. Одним из примеров может служить поселок Кудряшовский Новосибирского района, где в 2017 году акционерным обществом «Региональные электрические сети» были начаты работы по реконструкции линий электропередачи и электрических подстанций. В данном населённом пункте было запланировано строительство воздушных линий электропередачи протяженностью 18 км, а также ввод в эксплуатацию 11 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Однако, отключения электроэнергии, производимые в связи с данными работами, повлекли за собой большое количество жалоб населения. Возросшая социальная напряженность привела к тому, что специалистам АО «РЭС» и подрядным организациям пришлось временно прекратить все работы. В итоге, за 2017 год реконструкцию сетей в п. Кудряшовский не удалось завершить в плановом объеме, часть работ пришлось переносить на следующий год. А ведь своевременная и полноценная реализация комплекса этих мероприятий позволила бы обеспечить должный уровень качества электрической энергии у конечных потребителей населенного пункта еще в 2017 году.

Потребителям необходимо понимать, что плановый ремонт и реконструкция электрооборудования или линий электропередачи производится, прежде всего, в интересах потребителей — с целью повышения надёжности электроснабжения населенных пунктов.

В 2018 году АО «РЭС» продолжит работы по реконструкции электрических сетей 10-0,4 кВ на территории региона – ввод объектов в эксплуатацию планируется в объеме 5,53 МВА установленной мощности электроустановок и 63,07 км протяженности линий электропередач. Помимо районов индивидуальной застройки в городе Новосибирске реконструкция сетей будет выполнена в районах области, в частности, в список населенных пунктов войдут п. Кудряшовский, п. Шахта, п. Каменка, с. Березовка, с. Турнаево, с. Локти, с. Прокудское и т.д.

на правах рекламы