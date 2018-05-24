АО «РЭС» выполняет реконструкцию электросетей в интересах потребителей

Эти процессы сопровождаются ежегодным ростом потребления электрической энергии, т.к. не только увеличивается количество потребителей, но и расширяется перечень используемых электрифицированных устройств, позволяющих облегчить быт и разнообразить отдых людей, создать им максимальный комфорт.
Бесперебойное и качественное электроснабжение потребителей является приоритетной задачей АО «РЭС» — системообразующего электросетевого предприятия Новосибирской области. Именно поэтому в деятельности Общества большое значение имеет реализация плановых мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению основных фондов, в частности – модернизация электроустановок и линий электропередачи напряжением 10/0,4 кВ.
В результате реконструкции улучшаются технико-экономические показатели объектов электросетевого хозяйства и создаются условия для подключения новых потребителей за счет увеличения проектной мощности сети и протяженности линий электропередачи.
Стоит отметить, что технология выполнения работ предусматривает обязательные отключения электроснабжения для обеспечения безопасности персонала сетевой организации, осуществляющего мероприятия по реконструкции. Как правило, работы ведутся в районах существующей жилой застройки, что затрудняет процесс и увеличивает продолжительность работ, на время которых необходимо проводить плановое отключение электроэнергии.
Этот фактор, зачастую, становится «камнем преткновения» при проведении реконструкции электросетей. Одним из примеров может служить поселок Кудряшовский Новосибирского района, где в 2017 году акционерным обществом «Региональные электрические сети» были начаты работы по реконструкции линий электропередачи и электрических подстанций. В данном населённом пункте было запланировано строительство воздушных линий электропередачи протяженностью 18 км, а также ввод в эксплуатацию 11 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Однако, отключения электроэнергии, производимые в связи с данными работами, повлекли за собой большое количество жалоб населения. Возросшая социальная напряженность привела к тому, что специалистам АО «РЭС» и подрядным организациям пришлось временно прекратить все работы. В итоге, за 2017 год реконструкцию сетей в п. Кудряшовский не удалось завершить в плановом объеме, часть работ пришлось переносить на следующий год. А ведь своевременная и полноценная реализация комплекса этих мероприятий позволила бы обеспечить должный уровень качества электрической энергии у конечных потребителей населенного пункта еще в 2017 году.
Потребителям необходимо понимать, что плановый ремонт и реконструкция электрооборудования или линий электропередачи производится, прежде всего, в интересах потребителей — с целью повышения надёжности электроснабжения населенных пунктов.
В 2018 году АО «РЭС» продолжит работы по реконструкции электрических сетей 10-0,4 кВ на территории региона – ввод объектов в эксплуатацию планируется в объеме 5,53 МВА установленной мощности электроустановок и 63,07 км протяженности линий электропередач. Помимо районов индивидуальной застройки в городе Новосибирске реконструкция сетей будет выполнена в районах области, в частности, в список населенных пунктов войдут п. Кудряшовский, п. Шахта, п. Каменка, с. Березовка, с. Турнаево, с. Локти, с. Прокудское и т.д.
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