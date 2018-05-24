Съел украденные фрукты и орехи на 20 тыс. рублей 18-летний житель Новосибирска

В Первомайском районе Новосибирска раскрыта кража из фруктового киоска, совершенная 4 месяца назад.

13 января в полицию обратился владелец фруктового киоска, расположенного на улице Звездной. Он сообщил полицейским, что из киоска пропали несколько килограммов фруктов и орехов разных сортов. Ущерб, причиненный торговцу фруктами, составил 20 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении преступления – 18-летнего ранее неоднократно судимого за аналогичные преступления жителя Первомайского района. Молодой человек признался в совершении преступления и пояснил, что употребил в пищу похищенные фрукты и орехи.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса РФ (Кража). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.