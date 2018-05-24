Съел украденные фрукты и орехи на 20 тыс. рублей 18-летний житель Новосибирска

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Даже не знаю, как судить такое
Вроде и воровство … но … слов нет
.. надо ему присудить исправительные работы в том месте, где он это сделал, чтобы и вину почувствовал и наелся одновременно
… Брать чужое нельзя ..
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Пусть поймёт, что эти люди не зарабатывают безумных денег, что их можно было обворовывать
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