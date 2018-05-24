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Съел украденные фрукты и орехи на 20 тыс. рублей 18-летний житель Новосибирска

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Съел украденные фрукты и орехи на 20 тыс. рублей 18-летний житель Новосибирска

Задержанный вор признался, что использовал похищенное из фруктового киоска по назначению. С него взяли подписку о невыезде.

24.05.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.

Съел украденные фрукты и орехи на 20 тыс. рублей 18 летний житель Новосибирска

Витамины не пошли на пользу молодому вору

В Первомайском районе Новосибирска раскрыта кража из фруктового киоска, совершенная 4 месяца назад.

13 января в полицию обратился владелец фруктового киоска, расположенного на улице Звездной. Он сообщил полицейским, что из киоска пропали несколько килограммов фруктов и орехов разных сортов. Ущерб, причиненный торговцу фруктами, составил 20 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении преступления – 18-летнего ранее неоднократно судимого за аналогичные преступления жителя Первомайского района. Молодой человек признался в совершении преступления и пояснил, что употребил в пищу похищенные фрукты и орехи.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса РФ (Кража). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.


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(3) Комментариев

  1. Вовочка

    Растущему организму требуется усиленное питание!

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  2. Аноним

    Даже не знаю, как судить такое
    Вроде и воровство … но … слов нет
    .. надо ему присудить исправительные работы в том месте, где он это сделал, чтобы и вину почувствовал и наелся одновременно
    … Брать чужое нельзя ..

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