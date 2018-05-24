Грамоты священникам в 95-летие Новосибирской епархии вручил врио губернатора

Временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Сергей Нелюбов 22 мая принял участие в торжественном собрании, посвященном празднованию 95-летия со дня образования Новосибирской епархии Русской православной церкви и 105-летию Вознесенского кафедрального собора.

Нелюбов зачитал приветственный адрес главы Новосибирской области Андрея Травникова. В частности, он подчеркнул: «Новосибирская епархия активно участвует во многих событиях общественной жизни. Благодарность земляков заслужили совместные социально-благотворительные акции — поезд «За духовное возрождение России», корабль-церковь «Андрей Первозванный» и многочисленные духовно-просветительские мероприятия. От имени главы региона Андрея Травникова, Правительства Новосибирской области сердечно поздравляю вас с памятными датами — 95-летием образования Новосибирской епархии Русской православной церкви и 105-летием Вознесенского кафедрального собора».

Сергей Нелюбов поблагодарил митрополита Новосибирского и Бердского Тихона за деятельность по возрождению и укреплению духовной жизни новосибирцев, сохранению и укреплению межрелигиозного мира.

В рамках мероприятия были вручены почетные грамоты губернатора Новосибирской области и состоялся показ фильма «Новосибирская епархия в год 95-летия».

справка

Новосибирская и Бердская епархия учреждена в 1924 году как Новониколаевская (с 1924 года Новосибирская) и Барнаульская, с 1994-го — Новосибирская и Томская, с 1995-го — Новосибирская и Бердская. Решением Священного Синода от 27-28 декабря 2011 года из состава Новосибирской епархии выделены Искитимская, Карасукская и Каинская епархии.

Новосибирская епархия включена в состав Новосибирской митрополии. Границы епархии: Новосибирская и Бердская епархия — епархия РПЦ с центром в Новосибирске, территориально соответствующая Колыванскому и Новосибирскому районам Новосибирской области.