Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» вручил врио губернатора директору «Продсиба» из Бердска

Глава региона 23 мая вручил государственные награды Российской Федерации работникам сферы промышленности и транспорта, науки и образования, государственной и муниципальной службы. Также Андрей Травников вручил награды Новосибирской области за заслуги в отрасли жилищно-коммунального хозяйства, в сфере культуры и искусства, связи и информатизации, торговли и социальной защиты, транспорта, охраны окружающей среды и экологии, спорта и средств массовой информации, а также представителям общественных организаций.

В числе награжденных генеральный директор продовольственной компании «Продсиб» Владимир Болтрукевич. Он получил из рук врио губернатора медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Высокую государственную награду бердский бизнесмен получил «за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», к высокой награде его представил президент Владимир Путин еще в сентябре 2017 года. Но, видимо, с тех пор у главы региона не было возможности вручить ее. Между тем, уровень награды предполагает, что ее передает от имени главы государства именно губернатор.

Напомним, что это не первое государственное признание Владимира Болтрукевича, основателя и руководителя одной из крупнейших торговых сетей Бердска и Новосибирской области — холдинга «Продсиб». В 2010 году тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев присвоил Владимиру Константиновичу звание «Заслуженный работник торговли Российской федерации».

На этот раз в числе награжденных вместе с Болтрукевичем оказались митрополит Новосибирский и Бердский Тихон (Леонид Емельянов) и врио первого замгубернатора Юрий Петухов. Двое последних получили знак отличия «За заслуги перед Новосибирской областью» за выдающиеся достижения, направленные на обеспечение развития Новосибирской области.

За неравнодушное отношение к людям, мужество, стойкость и героизм, проявленные при оказании помощи пострадавшим Дипломом и нагрудным знаком всероссийского общественно-государственного фонда социально-культурных инициатив «Горячее сердце» наградили двоих детей.

Дима Бурундуков 24 июля 2017 года спас своего дедушку, который тонул на водоеме в Куйбышевском районе. А пятиклассник Даниил Найденов 15 мая 2017 года спас свою младшею сестренку Ульяну от гибели в горящем доме.

Приветствуя участников и гостей церемонии, Андрей Травников подчеркнул, что все награждённые своим трудом и талантом преумножают славу Новосибирской области, добиваются важных для нашего региона, для всей страны результатов в своих сферах деятельности и творчества. За каждым награждённым, за каждым именем – своя история успеха, свой профессиональный и жизненный путь, богатый опыт и знания, отданные во благо развития своей Родины, отметил руководитель региона.

«Мне очень приятно, что практически ни один наградной указ главы государства не обходится без того, чтобы в списке награждаемых не было жителя Новосибирской области. Это дополнительное подтверждение значимости нашего региона, его вклада в развитие страны, того уникального потенциала и особого сибирского характера, которым обладают новосибирцы. Вручаемые сегодня награды – не только знак личного успеха, но и знак того, что вы помогли стать успешнее нашему региону, нашей стране», – подчеркнул Андрей Травников.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», высокой государственной награды удостоен еще один известный бердчанин — экс-директор БЭМЗа Виктор Осин. В сентябре 2017 года полпред президента в Сибири Сергей Меняйло вручил ему от имени главы государства орден Александра Невского.

Сам Осин подчеркнул, что эта награда — заслуга всего коллектива Бердского электромеханического завода, а не только его личная.