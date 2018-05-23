Ответственного за разгром детской площадки не могут найти власти Бердска

На бывшей детской площадке из земли торчит арматура
За домом №20А по улице Рогачева в Бердске была разрушена детская площадка. Судя по всему, это произошло во время каких-либо ремонтно-восстановительных работ на канализационном коллекторе. После окончания работ сотрудники работавшей там организации закопали траншею и разровняли грунт.
Разгромленная детская площадка за домом Рогачева 20а
Суровый «лайк» от землекопов
Но восстанавливать детскую площадку не стали, потому что, видимо, это не входило в их компетенцию.
Теперь вместо детской площадки за домом №20А на ул. Рогачева находится не очень ровное глиняное поле с парой-другой лавочек по периметру и качелями. Довершает композицию различный строительный мусор и торчащие из земли куски «арматуры».
Александр Алексеенко, заместитель директора по строительству Комбината бытовых услуг пояснил «Курьер. Среда. Бердск», что его предприятие не имеет отношения к производившимся работам.
— Там городская организация работала и КБУ к детской площадке отношения не имеет… Надо обращаться к собственникам тех сетей, на которых производились работы, — заверил Алексеенко.
Песочница в интерьере апокалипсиса
Владимир Захаров, директор бердского управления ЖКХ прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» ситуацию с детской площадкой со своей позиции:
— Надо смотреть. Я, к сожалению, впервые слышу об этом. У нас никто не может работать на коллекторе, кроме МУП КБУ. Я должен узнать, что там за конкретика была, кто там что копал… Я, конечно, буду заниматься этим вопросом, — заверил Захаров.
«Курьер. Среда. Бердск» будет следить за развитием событий.
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А кто в курсе, если не Захаров или его подчиненные? А прошлом году глава и Захаров обещали востановить все. Нет в бердске хозяина! Курьер, спасибо за репортаж!
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Те кто разрушил,сейчас стоят в частном секторе на ул Новая,за домами ветеранов.Здесь у них техника и вечно пьяный сторож.Можете технику взамен компенсации забрать.Так как строителей после 15-00 уже нет на работе,спохватятся через дня два.
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За всё в городе, в первую очередь, отвечает сама власть. А то взяли принцип работы : » ничего не вижу, ничего не слышу и не знаю «. Если конечно вопрос не касается самих себя, то там уже другая и очень принципиальная позиция…
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у власти Бердска, правая рука не знает, что делает левая Полнейшая бесхозяйственность, позорище. Губернатора бы пригласить на коллекторы полюбоваться и прокурора, денег влили больше 100 000 000, а на детскую площадку, не предусмотрели — сплошной непрофессионализм
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Заблуждается МУП «КБУ», имеет отношение и самое прямое! Работы проводились по договору? Восстановление территории не заложили? Значит платить будет бюджет и, видимо, только по суду. Не упустите время, уважаемые собственники, обращайтесь в суд!
Еще бы и застройщика сразу проверить как строил и как было предусмотрено проектом, кто согласовывал и на каких условиях (собственник-то Депутат, возможно, это его округ?)
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Т.Е прошлый год все лето вонь стояла, приезжала вся власть, нюхала, а теперь не знают….Чудны дела твои, господи. Пусть еще к остановке дом ветеранов подойдут и сфотографируют яму, которая наполняется зловонием, не знаю, как уж они Чижика то привозили принимать благоустроенную территорию около девятиэтажки за остановкой, наверное, на вертолете! Зато грамотами себя завешали, господа Захаров и прочие представители.
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