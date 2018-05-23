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Ответственного за разгром детской площадки не могут найти власти Бердска

После работ на канализационном коллекторе на ул. Рогачева остался изуродованный двор мнгогоэтажки.(ФОТО)

23.05.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина 6 коммент.

Ответственного за разгром детской площадки не могут найти власти Бердска

На бывшей детской площадке из земли торчит арматура

За домом №20А по улице Рогачева в Бердске была разрушена детская площадка. Судя по всему, это произошло во время каких-либо ремонтно-восстановительных работ на канализационном коллекторе. После окончания работ сотрудники работавшей там организации закопали траншею и разровняли грунт.

Ответственного за разгром детской площадки не могут найти власти Бердска

Разгромленная детская площадка за домом Рогачева 20а

Ответственного за разгром детской площадки не могут найти власти Бердска

Суровый «лайк» от землекопов

Но восстанавливать детскую площадку не стали, потому что, видимо, это не входило в их компетенцию.

Теперь вместо детской площадки за домом №20А на ул. Рогачева находится не очень ровное глиняное поле с парой-другой лавочек по периметру и качелями. Довершает композицию различный строительный мусор и торчащие из земли куски «арматуры».

Александр Алексеенко, заместитель директора по строительству Комбината бытовых услуг пояснил «Курьер. Среда. Бердск», что его предприятие не имеет отношения к производившимся работам.

— Там городская организация работала и КБУ к детской площадке отношения не имеет… Надо обращаться к собственникам тех сетей, на которых производились работы, — заверил Алексеенко.

Ответственного за разгром детской площадки не могут найти власти Бердска

Песочница в интерьере апокалипсиса

Владимир Захаров, директор бердского управления ЖКХ  прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» ситуацию с детской площадкой со своей позиции:

— Надо смотреть. Я, к сожалению, впервые слышу об этом. У нас никто не может работать на коллекторе, кроме МУП КБУ. Я должен узнать, что там за конкретика была, кто там что копал… Я, конечно, буду заниматься этим вопросом, — заверил Захаров.

«Курьер. Среда. Бердск» будет следить за развитием событий.

Ответственного за разгром детской площадки не могут найти власти Бердска

О прогулках на площадке не может быть и речи

Ответственного за разгром детской площадки не могут найти власти Бердска

Технически площадка есть…

Ответственного за разгром детской площадки не могут найти власти Бердска

…а практически — нет

Ответственного за разгром детской площадки не могут найти власти Бердска

Какая площадка — такие и грибочки…


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(6) Комментариев

  1. Рогачева_20А

    А кто в курсе, если не Захаров или его подчиненные? А прошлом году глава и Захаров обещали востановить все. Нет в бердске хозяина! Курьер, спасибо за репортаж!

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  2. Аноним

    Те кто разрушил,сейчас стоят в частном секторе на ул Новая,за домами ветеранов.Здесь у них техника и вечно пьяный сторож.Можете технику взамен компенсации забрать.Так как строителей после 15-00 уже нет на работе,спохватятся через дня два. *CRAZY*

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  3. Аноним

    За всё в городе, в первую очередь, отвечает сама власть. А то взяли принцип работы : » ничего не вижу, ничего не слышу и не знаю «. Если конечно вопрос не касается самих себя, то там уже другая и очень принципиальная позиция…

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    • Аноним

      у власти Бердска, правая рука не знает, что делает левая :-D Полнейшая бесхозяйственность, позорище. Губернатора бы пригласить на коллекторы полюбоваться и прокурора, денег влили больше 100 000 000, а на детскую площадку, не предусмотрели — сплошной непрофессионализм =-O

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  4. житель

    Заблуждается МУП «КБУ», имеет отношение и самое прямое! Работы проводились по договору? Восстановление территории не заложили? Значит платить будет бюджет и, видимо, только по суду. Не упустите время, уважаемые собственники, обращайтесь в суд!
    Еще бы и застройщика сразу проверить как строил и как было предусмотрено проектом, кто согласовывал и на каких условиях (собственник-то Депутат, возможно, это его округ?)

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  5. Аноним

    Т.Е прошлый год все лето вонь стояла, приезжала вся власть, нюхала, а теперь не знают….Чудны дела твои, господи. Пусть еще к остановке дом ветеранов подойдут и сфотографируют яму, которая наполняется зловонием, не знаю, как уж они Чижика то привозили принимать благоустроенную территорию около девятиэтажки за остановкой, наверное, на вертолете! Зато грамотами себя завешали, господа Захаров и прочие представители.

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