Ответственного за разгром детской площадки не могут найти власти Бердска

За домом №20А по улице Рогачева в Бердске была разрушена детская площадка. Судя по всему, это произошло во время каких-либо ремонтно-восстановительных работ на канализационном коллекторе. После окончания работ сотрудники работавшей там организации закопали траншею и разровняли грунт.

Но восстанавливать детскую площадку не стали, потому что, видимо, это не входило в их компетенцию.

Теперь вместо детской площадки за домом №20А на ул. Рогачева находится не очень ровное глиняное поле с парой-другой лавочек по периметру и качелями. Довершает композицию различный строительный мусор и торчащие из земли куски «арматуры».

Александр Алексеенко, заместитель директора по строительству Комбината бытовых услуг пояснил «Курьер. Среда. Бердск», что его предприятие не имеет отношения к производившимся работам.

— Там городская организация работала и КБУ к детской площадке отношения не имеет… Надо обращаться к собственникам тех сетей, на которых производились работы, — заверил Алексеенко.

Владимир Захаров, директор бердского управления ЖКХ прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» ситуацию с детской площадкой со своей позиции:

— Надо смотреть. Я, к сожалению, впервые слышу об этом. У нас никто не может работать на коллекторе, кроме МУП КБУ. Я должен узнать, что там за конкретика была, кто там что копал… Я, конечно, буду заниматься этим вопросом, — заверил Захаров.

«Курьер. Среда. Бердск» будет следить за развитием событий.