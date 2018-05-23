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США могут снять санкции с Дерипаски

Америка готова снять санкционные ограничения с «Группы ГАЗ», если ее совладелец Олег Дерипаска откажется от части активов компании и от контроля над ней.

23.05.2018 Фото: кремлин. ру Нет комментариев

США могут снять санкции с Дерипаски

Олег Дерипаска

Минфин США продлил срок завершения сделок с «Группой ГАЗ» до 23 октября 2018 года, говорится в документе ведомства.

Ранее граждане США должны были завершить действующие контракты и прекратить взаимодействие с компанией до 5 июня.

«Все транзакции и деятельность для поддержания или прекращения операций, контрактов или других соглашений, включая импорт товаров, услуг или технологий в США с участием «Группы ГАЗ» или любого другого лица, в котором «Группа ГАЗ» прямо или косвенно владеет 50% [активов] или больше, и которые действовали до 6 апреля 2018 года, разрешены до 23 октября 2018 года», — указывается в документе.

Условия снятия санкций с «Группы ГАЗ»
Соединенные Штаты объявили, что готовы снять санкционные ограничения с «Группы ГАЗ», если ее совладелец Олег Дерипаска откажется от части активов компании и от контроля над ней, а также проинформировали о продлении срока завершения сделок с компанией до 23 октября.
«В соответствии с директивами Управления по контролю над иностранными активами министерства финансов США, стороны могут быть исключены [из санкционных списков] путем демонстрации изменений обстоятельств, которые привели к их включению [в эти перечни]. В случае с «Группой ГАЗ» за отсутствием иной информации и согласно имеющимся фактам, и обстоятельствам в ходатайствах об исключении [из санкционных списков], США могут смягчить режим санкций, если любые лица, находящиеся в списках санкций, включая Олега Дерипаску, продадут часть активов и откажутся от контроля над «Группой ГАЗ», — указывается в документе министерства.

Прежде аналогичные условия для снятия санкций Вашингтон выдвинул и для компании «Русал», таким же образом продлив срок завершения сделок с этой компанией до октября. Дерипаска в свою очередь ранее заявил о готовности сократить до менее чем 50% свою долю в крупнейшем акционере «Русала» — компании En+. Сейчас бизнесмен контролирует 48,13% «Русала» через En+, в которой ему принадлежит 66%.

Источник: ТАСС


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