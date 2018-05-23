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Школьник умер после урока физкультуры в Смоленской области

15-летний подросток скончался в больнице. Ему стало плохо после разминочного бега.

23.05.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Школьник умер после урока физкультуры в Смоленской области

Далеко не все ученики любят физ-ру

Следствие выясняет причины смерти 15-летнего подростка после бега на уроке физкультуры в Смоленской области, сообщает во вторник региональное управление СК РФ. Информация о смерти школьника в Ярцевской центральной районной больнице поступила в следственные органы накануне.

По предварительным данным, 21 мая 2018 года во время урока физической культуры в Засижьевской средней школе Ярцевского района мальчику во время разминочного бега стало плохо. Педагогами была вызвана скорая медицинская помощь, ребенок был доставлен в районную больницу, где, несмотря на реанимационную помощь, скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Как пояснила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Наталья Зуева, подросток 2003 года рождения учился в седьмом классе. Следствию предстоит выяснить причину смерти и установить, были ли у школьника заболевания.

«Следователями будут допрошены родители, учителя, одноклассники, школьный врач, истребованы медицинские документы из учреждений, где наблюдался ребенок. В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям медицинских работников в части полноты, качества, своевременности оказываемой медицинской помощи», — отмечает региональное управление СК РФ.


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