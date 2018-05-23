КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам студию под ипотеку
продам студию под ипотеку
Продам 2-комнатную квартиру
Продам 1к
продам двухкомнатную квартиру
продам двухкомнатную квартиру
Продам квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Минкульт поручил проработать вопрос о запрете Booking.com

Ответственного за разгром детской площадки не могут найти власти Бердска

США могут снять санкции с Дерипаски

55 талантливых детей получили премию мэра Бердска

Школьник умер после урока физкультуры в Смоленской области

Два колодца дренажной системы частично осушат Бердск

Разрешенные и запрещенные для купания пляжи назвали в Бердске

Под домашний арест отпустил суд из СИЗО экс-начальника полиции Бердска Сергея Проценко

«Дебилы и идиоты»: Учительница унижала 4-классников в школе Красноярска

Копытом убила лошадь 6-летнего мальчика в деревне Новосибирской области

Последние комментарии

Май 2018
M T W T F S S
« Apr    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Под домашний арест отпустил суд из СИЗО экс-начальника полиции Бердска Сергея Проценко

Он находился под стражей с 1 февраля. Следствие ходатайствовало о смягчении меры пресечения. Дочери Проценко Екатерине Песляк, тоже обвиняемой в махинации с землей, суд продлил домашний арест.

23.05.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.

Под домашний арест отпустил суд из СИЗО экс начальника полиции Бердска Сергея Проценко

Сергей Проценко 2,5 года руководил бердской полицией

Сегодня, 23 мая, судья Наталья Агеева изменила меру пресечения бывшему начальнику отдела МВД по Бердску Сергею Проценко. По решению суда он выпущен под домашний арест.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в городском суде, об изменении меры пресечения ходатайствовало следствие, поскольку Проценко частично признал вину. Суд удовлетворил ходатайство. Защита, соответственно, не возражала. Сразу после оглашения решения с Сергея Алексеевича сняли наручники. В сопровождении судебного пристава он отправился домой.

Следующие 2 месяца — до 29 июля — Проценко проведет под домашним арестом с соблюдением всех условий этой меры пресечения. Ему запрещено пользоваться телефоном, интернетом, выходить за пределы квартиры без санкции следователя, встречаться с определенным кругом людей. На него наложены и другие ограничения.

В конце июля Следственный комитет, расследующий уголовное дело, возбужденное против Сергея Проценко по факту мошенничества с земельным участком, вновь обратится в суд, если понадобиться продлевать меру пресечения. Возможно, к тому времени расследование завершится и дело с утвержденным обвинительным заключением прокуратура направит в суд для рассмотрения по существу.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», второму фигуранту дела — дочери Проценко Екатерине Песляк 23 мая суд продлил домашний арест. Тоже на 2 месяца.

Адвокат Проценко Николай Муштин рассказывал «Курьер. Среда. Бердск», что до 23 мая следствие должно было выйти с ходатайством о продлении меры пресечения. Второй «стражный» срок истекал 30 мая.

Проценко и Песляк обвиняют в махинациях с земельным участком на ул. Тимирязева в Новом поселке, писал «Курьер. Среда. Бердск». Редакция провела собственное расследование по схемам получения земли в собственность, аналогично той, что вменяют Сергею Проценко и Екатерине Песляк. Об этом в материале «Курьер. Среда. Бердск».

Напомним, что 10 мая Сергей Проценко уволен с должности начальника отдела МВД по Бердску за «совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел», сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Известно имя его преемника — подполковник Владимир Соколов, возглавляющий сейчас полицию Чановского района Новосибирской области.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Весь сюжет: Проценко

Последние новости:
Новый судья Сергей Мельчинский назначен в Бердск указом президента РФ Минкульт поручил проработать вопрос о запрете Booking.com Росгвардия поймала сбежавшего от врачей скорой помощи пациента в Бердске

(2) Комментариев

  1. Raven

    Ворон ворону глаз не выклюет

    Thumb up 0 Thumb down 0

  2. Гость

    Переквалификация на часть2 ст.159?—> Год условно?! =-O

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

30% на спа-процедуры
CRONA(Крона) medical&spa, санаторий
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика