Под домашний арест отпустил суд из СИЗО экс-начальника полиции Бердска Сергея Проценко

Сегодня, 23 мая, судья Наталья Агеева изменила меру пресечения бывшему начальнику отдела МВД по Бердску Сергею Проценко. По решению суда он выпущен под домашний арест.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в городском суде, об изменении меры пресечения ходатайствовало следствие, поскольку Проценко частично признал вину. Суд удовлетворил ходатайство. Защита, соответственно, не возражала. Сразу после оглашения решения с Сергея Алексеевича сняли наручники. В сопровождении судебного пристава он отправился домой.

Следующие 2 месяца — до 29 июля — Проценко проведет под домашним арестом с соблюдением всех условий этой меры пресечения. Ему запрещено пользоваться телефоном, интернетом, выходить за пределы квартиры без санкции следователя, встречаться с определенным кругом людей. На него наложены и другие ограничения.

В конце июля Следственный комитет, расследующий уголовное дело, возбужденное против Сергея Проценко по факту мошенничества с земельным участком, вновь обратится в суд, если понадобиться продлевать меру пресечения. Возможно, к тому времени расследование завершится и дело с утвержденным обвинительным заключением прокуратура направит в суд для рассмотрения по существу.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», второму фигуранту дела — дочери Проценко Екатерине Песляк 23 мая суд продлил домашний арест. Тоже на 2 месяца.

Адвокат Проценко Николай Муштин рассказывал «Курьер. Среда. Бердск», что до 23 мая следствие должно было выйти с ходатайством о продлении меры пресечения. Второй «стражный» срок истекал 30 мая.

Проценко и Песляк обвиняют в махинациях с земельным участком на ул. Тимирязева в Новом поселке, писал «Курьер. Среда. Бердск». Редакция провела собственное расследование по схемам получения земли в собственность, аналогично той, что вменяют Сергею Проценко и Екатерине Песляк. Об этом в материале «Курьер. Среда. Бердск».

Напомним, что 10 мая Сергей Проценко уволен с должности начальника отдела МВД по Бердску за «совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел», сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Известно имя его преемника — подполковник Владимир Соколов, возглавляющий сейчас полицию Чановского района Новосибирской области.