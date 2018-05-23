«Дебилы и идиоты»: Учительница унижала 4-классников в школе Красноярска

В Красноярской школе №46 ученик 4 класса снял на видео, как их учитель унижает детей, называя их «дебилами, идиотами и придурками». В школе проводится административная проверка. Педагог на больничном.

Родители школьников рассказали tvk6.ru о том, как ведет себя учитель Вера Васильевна Я. Взрослые узнали об этом не сразу. Заснявший все на камеру мобильного ученик боялся куда-либо отправлять его и даже показывать.

«Бесстыжие, не дали путем чай попить! Посидеть не могут, поиграть спокойно…. Иди сюда, жвачная корова!.. Ты больной что-ли прибыл сюда? Этот – ненормальный, с другой школы… …Придурка этого сюда отправили», – кричит на четвероклассников бывший учитель красноярской школы №46.

Видео youtube.com



Позже видео все-таки попало в общую переписку родителей четвероклассников. По обращению взрослых к администрации школы провели внутреннюю проверку, после которой педагога уволили. Об этом рассказали сами родители школы №46.

Теперь весь класс, которым руководила Вера Васильевна Я., проходит занятия у психолога.