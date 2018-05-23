«Дебилы и идиоты»: Учительница унижала 4-классников в школе Красноярска

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Звук не совпадает с видео.
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Вот примерно так выглядит результат увеличение пенсионного возраста.Ей уже дома надо сидеть а она в школе продолжает работать, так как работать некому,
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