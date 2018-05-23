Разрешенные и запрещенные для купания пляжи назвали в Бердске

Скоро откроется купальный сезон в Бердске. Скорее всего, он стартует 10 июня. Уже определены места, где бердчане и гости города смогут купаться и плавать без опаски. Есть и другой список — те участки побережья, где делать это категорически нельзя.

В рекомендуемый список попали пляжы «Старый Бердск», «На камнях», «Сосновка», «Дюны», «Былина».

Некоторые владельцы пляжей уже начали подавать заявки на водолазное обследование дна водоема, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник поисково-спасательного подразделения ПСО Сергей Козин. Приняты заявки от пляжа «Старый Бердск» и «Сосновка», отметил Козин.

-Водолазы начнут обследовать дно не раньше начала июня, — сообщил Сергей Козин.

Попали под запрет

Улица Линейная, в районе яхт-клуба и ресторанного комплекса «АкваЛэнд».

М-он Северный, в районе яхт- клуба «Роял Марин».

Улица Морская, в районе курорта-отеля «Крона».

Территория Бердского санатория, в районе базы отдыха «Бердская коса».

Улица Линейная, в районе базы отдыха «Бердская заимка».

Улица Морская, в районе базы отдыха «Зелёный остров».

Улица Морская, в районе базы отдыха «Голубое озеро».

Улица Попова, в районе пансионата «Лесная сказка».

Улица Попова, район стоянки теплохода «Ремикс».

На данных участках ежегодно размещают таблички о запрете для купания. Но как показывает практика, в знойные летние дни запрещенные пляжи забиты людьми под завязку.