Разрешенные и запрещенные для купания пляжи назвали в Бердске

Пока еще даже не верится, что совсем скоро наступит жаркое лето
Скоро откроется купальный сезон в Бердске. Скорее всего, он стартует 10 июня. Уже определены места, где бердчане и гости города смогут купаться и плавать без опаски. Есть и другой список — те участки побережья, где делать это категорически нельзя.
В рекомендуемый список попали пляжы «Старый Бердск», «На камнях», «Сосновка», «Дюны», «Былина».
Некоторые владельцы пляжей уже начали подавать заявки на водолазное обследование дна водоема, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник поисково-спасательного подразделения ПСО Сергей Козин. Приняты заявки от пляжа «Старый Бердск» и «Сосновка», отметил Козин.
-Водолазы начнут обследовать дно не раньше начала июня, — сообщил Сергей Козин.
Попали под запрет
Улица Линейная, в районе яхт-клуба и ресторанного комплекса «АкваЛэнд».
М-он Северный, в районе яхт- клуба «Роял Марин».
Улица Морская, в районе курорта-отеля «Крона».
Территория Бердского санатория, в районе базы отдыха «Бердская коса».
Улица Линейная, в районе базы отдыха «Бердская заимка».
Улица Морская, в районе базы отдыха «Зелёный остров».
Улица Морская, в районе базы отдыха «Голубое озеро».
Улица Попова, в районе пансионата «Лесная сказка».
Улица Попова, район стоянки теплохода «Ремикс».
На данных участках ежегодно размещают таблички о запрете для купания. Но как показывает практика, в знойные летние дни запрещенные пляжи забиты людьми под завязку.
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А почему в «старом бердске» можно, а в «кроне» нельзя? это же одна береговая полоса и где там граница между ними?
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А микрорайонский пляж, или «Обрыв» на жилмасиве? Или «дикие» пляжы никто не проверяет?
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Они в любом случае проверку не пойдут. Спасателей нет, оборудования нет (туалет, мусорный контейнер), кто будет подавать заявку и устранять недостатки — неизвестно.
Список я написал навскидку, но вы поняли
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Самое главное -наступило бы ЛЕТО,а отдохнуть позагорать в Бердске есть где. Ах, лето — где ТЫ.
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