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Разрешенные и запрещенные для купания пляжи назвали в Бердске

Только пять пять пляжей после обследования, подготовки и проверки примут посетителей.

23.05.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 4 коммент.

Разрешенные и запрещенные для купания пляжи назвали в Бердске

Пока еще даже не верится, что совсем скоро наступит жаркое лето

Скоро откроется купальный сезон в Бердске. Скорее всего, он стартует 10 июня. Уже определены места, где бердчане и гости города смогут купаться и плавать без опаски. Есть и другой список — те участки побережья, где делать это категорически нельзя.

В рекомендуемый список попали пляжы «Старый Бердск», «На камнях», «Сосновка», «Дюны», «Былина».

Некоторые владельцы пляжей уже начали подавать заявки на водолазное обследование дна водоема, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник поисково-спасательного подразделения ПСО Сергей Козин. Приняты заявки от пляжа «Старый Бердск» и «Сосновка», отметил Козин.

-Водолазы начнут обследовать дно не раньше начала июня, — сообщил Сергей Козин.

Попали под запрет

Улица Линейная, в районе яхт-клуба и ресторанного комплекса «АкваЛэнд».

М-он Северный, в районе яхт- клуба «Роял Марин».

Улица Морская, в районе курорта-отеля «Крона».

Территория Бердского санатория, в районе базы отдыха «Бердская коса».

Улица Линейная, в районе базы отдыха «Бердская заимка».

Улица Морская, в районе базы отдыха «Зелёный остров».

Улица Морская, в районе базы отдыха «Голубое озеро».

Улица Попова, в районе пансионата «Лесная сказка».

Улица Попова, район стоянки теплохода «Ремикс».

На данных участках ежегодно размещают таблички о запрете для купания. Но как показывает практика, в знойные летние дни запрещенные пляжи забиты людьми под завязку.


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(4) Комментариев

  1. Купальщица

    А почему в «старом бердске» можно, а в «кроне» нельзя? это же одна береговая полоса и где там граница между ними?

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  2. Kronverk5

    А микрорайонский пляж, или «Обрыв» на жилмасиве? Или «дикие» пляжы никто не проверяет?

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    • Омоним

      Они в любом случае проверку не пойдут. Спасателей нет, оборудования нет (туалет, мусорный контейнер), кто будет подавать заявку и устранять недостатки — неизвестно.

      Список я написал навскидку, но вы поняли :)

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  3. Аноним

    Самое главное -наступило бы ЛЕТО,а отдохнуть позагорать в Бердске есть где. Ах, лето — где ТЫ.

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