Копытом убила лошадь 6-летнего мальчика в деревне Новосибирской области

В Новосибирской области в отношении 29-летнего хозяина лошади вынесен приговор по факту причинение смерти 6-летнему мальчику по неосторожности.

Следствием и судом установлено, что днем 25 июля 2017 года на общедоступном открытом участке местности близ улицы Центральной деревни Казанцево Барабинского района гуляли пятеро детей в возрасте от 6 до 9 лет. В том же месте на поляне, в нескольких десятках метров от детей, без привязи в нарушение закона и правил благоустройства сельсовета паслись шесть принадлежащих местным жителям лошадей.

Три лошади подозреваемого поскакали в направлении несовершеннолетних. 6-летний мальчик не успел убежать на безопасное расстояние. Проскакавшая рядом с ним лошадь ударила ребенка копытом в область головы, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». В результате полученных повреждений ребенок скончался по пути в больницу. По результатам проведенных следственных действий были установлены владельцы животных, в том числе и хозяин лошади, которая причинила смерть ребёнку.

Приговором Барабинского районного суда мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 года 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

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Статья 53. Ограничение свободы

1. Ограничение свободы заключается в установлении судом осужденному следующих ограничений: не уходить из места постоянного проживания (пребывания) в определенное время суток, не посещать определенные места, расположенные в пределах территории муниципального образования, не выезжать за пределы муниципального образования, не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в них, не изменять место жительства или пребывания, место работы и (или) учебы без согласия «специализированного государственного органа», осуществляющего надзор за осужденными, в случаях. При этом суд возлагает на осужденного обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор, от одного до четырех раз в месяц для регистрации.