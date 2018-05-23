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Автобусам нет места на остановке рядом с вокзалом в Бердске

Вся остановочная площадка забита маршрутками. Мэр Бердска поручил подчиненным регламентировать нахождение транспорта на данной остановке.

23.05.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Галины Панчевой Нет комментариев

Автобусам нет места на остановке рядом с вокзалом в Бердске

Зачастую водители маршруток задерживаются на остановках, чтобы набрать побольше пассажиров

Проанализировать ситуацию с автобусами на остановочной площадке рядом с железнодорожным вокзалом поручил подчиненным мэр Бердска Евгений Шестернин 21 мая на совещании чиновников.

— Почему пассажиры стоят в одном месте, а транспорт в другом? Почему остановка занята маршрутными такси? Я не против маршрутных такси. Но пассажирские автобусы оказываются в стороне. Подъезд должен быть по регламенту, а ждать, когда займут последнее кресло — это не тот случай. Нахождение транспортного средства на этой остановке должно регламентироваться и контролироваться, — обратился к начальнику отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежде Нятиной Евгений Шестернин.


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