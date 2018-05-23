Забор лицея оставил без горячей воды жителей Бердска

Проблемы с горячей водой в доме №56 по улице К. Маркса в Бердске начались в первых числах мая. Сначала ослабел напор воды, а затем существенно понизилась ее температура. Жители назвали ее «чуть теплой». Отключения горячей воды в период проверки трубопровода ещё не начались, а жители одного дома уже вовсю пользуются ведрами и тазиками.

Надежда Иванушкина, проживающая в этом доме, рассказала «Курьер. Среда. Бердск», как из их дома пропала горячая вода.

— В нашем доме 119 квартир, это более 500 человек. Горячей воды у нас нет уже две недели.

Какая-то авария на трубопроводе… Вдруг стал очень слабый напор и сильно снизилась температура. Комбинат бытовых услуг решил это починить и 11 мая горячую воду отключил. И все, горячей воды нет до сих пор. Как нам стало известно, они не могут починить трубопровод из-за того, что он проходит по территории лицея №7, — описала ситуацию Надежда Ивановна.

На улице К. Маркса около дома №49А, имеется несколько траншей, по дну которых проложены трубы. Крайняя траншея заканчивается аккурат у забора, огораживающего лицей №7.

— Вдоль забора если идти, можно увидеть спиленные клены. Примерно там, под кленами, находится водопровод. Раньше забор лицея стоял за кленами и трубопровод был не на их территории, снаружи забора. А они, когда забор ставили, придвинули его ближе к тротуару и водопровод теперь на их территории, внутри забора. Получается, что КБУ и лицей №7 не могут решить, кто будет сносить и восстанавливать этот забор при ремонте водопровода, — возмутилась Надежда Иванушкина.

Татьяна Елизарова, жилец дома №56, дала «Курьер. Среда. Бердск» свою оценку ситуации.

— Проблема в том, что все сгнило. Насколько я знаю, им (КБУ — прим. ред.) нужно поменять 25 метров трубы. И чтобы это сделать, надо раскапывать траншею по территории 7-го лицея. Хотя, там и так постоянно раскапывают, вскрывают, ремонтируют… Но все упирается теперь в ответственность. Кто будет нести ответственность за поломанный забор? Никто не хочет, видимо. А мы тут без воды сидим. Из-за какого-то забора проблема такая встала, на 500 жителей дома отразилась, — выразила недовольство Татьяна Аркадьевна.

Александр Алексеенко, заместитель директора по строительству КБУ, рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что предприятие уже распланировало работы для устранения аварии. Возможно, горожанам предложат новое решение проблемы.

— На К. Маркса, 56 проблема с горячей водой — был порыв. Сейчас в Бердске идёт отключение тепла. Уже принято временное техническое решение, чтобы подать в этот дом горячую воду, используя теплосети. Завтра или послезавтра, то есть до понедельника (до 28 мая — прим. ред.), это решение будет реализовано. А дальше будем выбирать из нескольких вариантов подключения людей по постоянной схеме. У нас есть для этого другие технические возможности. Это реализация домашнего ЦТП по независимой схеме с теплообменниками или от новой тепловой камеры проведение новой трассы. Мы не будем ломать лицею забор. Осуществлять ремонт старой трассы технически нецелесообразно и очень затратно, — сказал Александр Алексеевич.