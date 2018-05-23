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Забор лицея оставил без горячей воды жителей Бердска

Коммунальщики, ремонтируя дырявый водопровод, уперлись в забор. Ломать его не хотят. А люди сидят без воды две недели. КБУ ищет варианты.(ФОТО)

23.05.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина 3 коммент.

 

Забор лицея оставил без горячей воды жителей Бердска

Траншея уперлась в забор лицея №7 — на радость детям

Проблемы с горячей водой в доме №56 по улице К. Маркса в Бердске начались в первых числах мая. Сначала ослабел напор воды, а затем существенно понизилась ее температура. Жители назвали ее «чуть теплой». Отключения горячей воды в период проверки трубопровода ещё не начались, а жители одного дома уже вовсю пользуются ведрами и тазиками.

Забор лицея оставил без горячей воды жителей Бердска

Дом №56 (на дальнем плане) и «его» трубопровод

Надежда Иванушкина, проживающая в этом доме, рассказала «Курьер. Среда. Бердск», как из их дома пропала горячая вода.

— В нашем доме 119 квартир, это более 500 человек. Горячей воды у нас нет уже две недели.
Какая-то авария на трубопроводе… Вдруг стал очень слабый напор и сильно снизилась температура. Комбинат бытовых услуг решил это починить и 11 мая горячую воду отключил. И все, горячей воды нет до сих пор. Как нам стало известно, они не могут починить трубопровод из-за того, что он проходит по территории лицея №7, — описала ситуацию Надежда Ивановна.

Забор лицея оставил без горячей воды жителей Бердска

Ржавые трубы

На улице К. Маркса около дома №49А, имеется несколько траншей, по дну которых проложены трубы. Крайняя траншея заканчивается аккурат у забора, огораживающего лицей №7.

— Вдоль забора если идти, можно увидеть спиленные клены. Примерно там, под кленами, находится водопровод. Раньше забор лицея стоял за кленами и трубопровод был не на их территории, снаружи забора. А они, когда забор ставили, придвинули его ближе к тротуару и водопровод теперь на их территории, внутри забора. Получается, что КБУ и лицей №7 не могут решить, кто будет сносить и восстанавливать этот забор при ремонте водопровода, — возмутилась Надежда Иванушкина.

Татьяна Елизарова, жилец дома №56, дала «Курьер. Среда. Бердск» свою оценку ситуации.

— Проблема в том, что все сгнило. Насколько я знаю, им (КБУ — прим. ред.) нужно поменять 25 метров трубы. И чтобы это сделать, надо раскапывать траншею по территории 7-го лицея. Хотя, там и так постоянно раскапывают, вскрывают, ремонтируют… Но все упирается теперь в ответственность. Кто будет нести ответственность за поломанный забор? Никто не хочет, видимо. А мы тут без воды сидим. Из-за какого-то забора проблема такая встала, на 500 жителей дома отразилась, — выразила недовольство Татьяна Аркадьевна.

Забор лицея оставил без горячей воды жителей Бердска

Александр Алексеенко, заместитель директора по строительству КБУ, рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что предприятие уже распланировало работы для устранения аварии. Возможно, горожанам предложат новое решение проблемы.

— На К. Маркса, 56 проблема с горячей водой — был порыв. Сейчас в Бердске идёт отключение тепла. Уже принято временное техническое решение, чтобы подать в этот дом горячую воду, используя теплосети. Завтра или послезавтра, то есть до понедельника (до 28 мая — прим. ред.), это решение будет реализовано. А дальше будем выбирать из нескольких вариантов подключения людей по постоянной схеме. У нас есть для этого другие технические возможности. Это реализация домашнего ЦТП по независимой схеме с теплообменниками или от новой тепловой камеры проведение новой трассы. Мы не будем ломать лицею забор. Осуществлять ремонт старой трассы технически нецелесообразно и очень затратно, — сказал Александр Алексеевич.


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(3) Комментариев

  1. 123

    Класс!

    Есть кадастровый план участка лицея. Если забор стоит на территории лицея и не заходит за красную линию, то всё законно и КБУ должно само позаботиться о необходимых действиях с забором. Если забор оказался вне территории лицея (или за красной линией), КБУ должно обратиться в администрацию города для принятия мер по ликвидации забора или переноса ответственности за демонтаж и монтаж забора на лицей. Честно говоря это можно сделать за пару дней, было бы желание. Судя по всему желания вообще никакого нет.

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  2. Алексей

    Между садиком и лицеем еще и проход был между заборами, отжали его новыми заборами и садик и лицей. Вернуть бы тот проход!

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  3. ZZZ

    Так в любом случае есть охранная зона у всех коммуникаций

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