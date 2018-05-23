Убогие мусорные контейнеры приказал убрать с улиц мэр Бердска

Жалуются на ненадлежащее содержание мусорных площадок и контейнеров в горадминистрацию жители Бердска. Подобные жалобы каждые выходные рассматривают на месте сотрудники мэрии, назначенные дежурными по городу.

В минувшее воскресенье, 20 мая, по жалобе бердчанина осмотрели площадку во дворе дома №6 по ул. Герцена, где расположен контейнер, принадлежащий магазину «Остин». Сотрудники отдела промышленности и торговли беседовали с руководством торговой точки, и оно заверило, что поменяет старые на контейнеры нового образца и будет следить за состоянием мусорной площадки. Данный вопрос контролирует отдел промышленности.

— Контроль должен быть следующим. Первое, контейнерные площадки открытого типа и сами контейнеры — это вчерашний день. Нельзя оставлять без ограждения, так как есть гофротара и упаковка — это всегда проблема, — отметил на совещании чиновников 21 мая мэр Бердска Евгений Шестернин.

По поручению главы дежурный по городу проверил выполнение вопроса по установке контейнера закрытого типа в районе остановки общественного транспорта «Морская». Контейнер закрытого типа установили, только старого образца. Предприниматели заключили договор на вывоз мусора.

На совещании продемонстрировали и фотографию установленного контейнера. Вид совершенно непрезентабельный. Облупившаяся краска на стенках, местами со следами копоти.

— Это не контейнер, это убогость. Его нужно заменить. Сегодня такого не должно быть, — возмутился мэр.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», жалобы на постоянно переполненный мусорный контейнер в районе «Морской» уже несколько раз поступали в бердскую горадминистрацию. Поднимали эту проблему на совещании чиновников и в начале апреля этого года. Тогда мэр требовал, чтобы рядом с ларьками был установлен контейнер закрытого типа. Еще он заострил вопрос на складировании рядом с мусоркой габаритной тары. Посоветовал специалистам научить продавцов киосков правильно складывать упаковку.