Украина считает Крымский мост своим

Крымский мост «принадлежит» Украине, как и сам Крым, заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич.
«Крым действительно наш. По моему мнению как гражданина Украины и государственного деятеля, все объекты инфраструктуры, построенные на территории Крыма, — тоже украинские. Если Крым наш, то и Керченский мост (Крымский. — Прим. ред.) наш. И слава богу, что он есть», — заявил политик в эфире телеканала «112 Украина».
При этом Шуфрич выразил уверенность, что мост не помешает судам заходить в украинские порты в Азовском море.
«Те корабли, которые на протяжении последних 50 лет проходили через Керченский пролив, спокойно пройдут под этим мостом. А тем, кто говорит, что есть категории кораблей, которые не могут под этим мостом пройти, я хочу сказать, что они этим путем и в жизнь не ходили», — заключил он.
Мост через Керченский пролив — самый протяженный в России, его длина 19 километров. Автомобильное движение по магистрали запустили на полгода раньше первоначально установленного срока. Торжественная церемония открытия состоялась 15 мая с участием президента РФ Владимира Путина, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.
Украина по-прежнему считает полуостров своей «временно оккупированной» территорией. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
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Не пойму, пусть даже Крым украинский. Но тогда он идет с российской территории на украинскую, то есть расположен между двумя государствами. Построила его Россия. Но мост при этом украинский. Л — логика.
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