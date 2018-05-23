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Чиновникам могут запретить отдыхать в санкционных странах

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Чиновникам могут запретить отдыхать в санкционных странах

Есть опасность вербовки. Снова вернулись к теме зарубежной недвижимости госслужащих и обучения их детей за границей.

23.05.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.

Чиновникам могут запретить отдыхать в санкционных странах

Можно, например, отдыхать на Байкале

Бизнес-сообщество предлагает чиновникам и парламентариям отказаться от отдыха в «санкционных» странах. Об этом говорится в инициативе бизнес-сообщества, направленной на имя спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина, передает РИА Новости.

«Уже сегодня многие государственные служащие России планируют свой отдых, в том числе за рубежом. Необходимо незамедлительно рассмотреть предлагаемые поправки», — обращаются предприниматели к главам палат российского парламента.

Отмечается, что за нарушение этой нормы чиновникам может грозить увольнение.

Глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» Рахман Янсуков считает, что чиновники должны быть образцом для поведения всех граждан. По его мнению, это касается как рабочей, так и личной жизни госслужащего.

«Именно поэтому недопустимо, когда отечественные чиновники проводят свой отпуск в странах, которые ввели в отношении России экономические, политические и «культурные» санкции», — заявили в ассоциации.

Янсуков также коснулся темы зарубежной недвижимости российских госслужащих и обучения детей чиновников за границей.

«Складывается ситуация, при которой бюджетные деньги Российской Федерации, выплаченные в качестве заработной платы государственным служащим, направляются на развитие зарубежной системы образования и туристической отрасли», — подчеркнул он.

По его мнению, российские чиновники, которые отдыхают за рубежом, могут стать объектом вербовки, а их дети становятся самым действенным рычагом давления.

Он напомнил, что сегодня в России уже действует запрет на выезд отдельных категорий госслужащих за границу.

Так, с апреля 2014 года служащим отечественных силовых ведомств запретили посещать ряд государств. Это, в первую очередь, страны – члены НАТО, практически вся Европа, США, Австралия и Япония. Всего более 120 государств мира.


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(2) Комментариев

  1. Поросёнок Пётр

    Закон не пройдёт, чиновники же не дураки ;) Они не для того становились чиновниками, что бы в Крыму отдыхать, как холопы какие *CRAZY*

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  2. Аноним

    » Есть опасность вербовки.»
    а к этим нескольким тысячам олигархам и федеральным чиновникам, что уже купили себе гражданство на Кипре за миллион евро на человека ,закон применяться будет ? Или они уже завербованы целыми семьями, с любовницами?
    или другое гражданство это нормально? )))

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