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Гонялись полицейские за сбежавшим из «скорой» пациентом в Бердске

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Гонялись полицейские за сбежавшим из «скорой» пациентом в Бердске

Бердчанин сам вызвал скорую помощь, сел в машину, а потом выскочил из нее и бросился наутек.

23.05.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Гонялись полицейские за сбежавшим из «скорой» пациентом в Бердске

Неадекватного пациента увезли на освидетельствование

О нападении пациента на фельдшера скорой помощи сообщили читатели «Курьер. Среда. Бердск». Происшествие случилось 23 мая около 9.00 на ул. Гастелло. Источники предполагают, что на медработника бердчанин напал с топором.

В отделении скорой помощи факт нападения на фельдшера не подтвердили.

По данным пресс-службы управления МВД по Новосибирской области, нападения на врача не было, но все же происшествие имело место быть. Бердчанин вызвал скорую помощь. Мол, ему стало плохо. Когда бригада приехала, он сел в машину. Но не успела фельдшер закрыть дверь автомобиля, как пациент выпрыгнул из салона и бросился наутек.

Врач пошла за ним, но не смогла остановить. Позвонила в полицию. Нужно было понять, требуется ли пациенту помощь и почему он убегает. Полицейские задержали беглеца. Бердчанина отвезли на освидетельстование.

Нападение на медработников уже давно перестали быть исключительными случаями, в том числе и в Бердске.

В конце февраля этого года в вечернее время во взрослое инфекционное отделение бердской горбольницы обратилась 28-летняя жительница города с жалобой на высокую температуру у ребенка, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Медицинская сестра больницы пояснила, что ей необходимо направиться в детское отделение, после чего мать ребенка, недовольная ответом медицинской сестры, нанесла удар ладонью в область левого уха, причинив своими действиями легкий вред здоровью. Злоумышленицу осудили и назначили ей штраф 10 тыс. рублей.

В феврале 2017 года, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», психически больной пациент напал на врача-психиатра и медсестру на приеме в бердской поликлинике. Он ударил кулаками медиков, которым пришлось из-за временной нетрудоспособности брать больничный. Агрессивного пациента увезли в психиатрическую больницу.

Спустя месяц в бердскую горбольницу поступила местная жительница с колото-резаным ранением. Медики оказали ей помощь, но не поместили в стационар. Это не понравилось пьяному сожителю пациентки, поэтому он накинулся на врача-травматолога, обхватил его за шею и попытался задушить. Кроме того, разбушевавшийся посетитель больницы устно пообещал убить врача. Злоумышленником оказался ранее привлекаемый к уголовной ответственности житель Новосибирской области.


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(1) Комментарий

  1. Анастастя

    Защитите нас от врачей . В бердске страшно болеть . Врачам опсалютно на..ть на здоровье пациентов. И нападение на мед работников лишний раз это подтверждает.

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