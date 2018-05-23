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Третью мировую пригрозили устроить футбольные фанаты из Англии на ЧМ-2018

В России полагают, что такое обещание давали не болельщики, а СМИ, пугающие англичан отсутствием в России защиты и возможными арестами.

23.05.2018 Фото: Эха Москвы Нет комментариев

Третью мировую пригрозили устроить футбольные фанаты из Англии на ЧМ 2018

Фанаты устраивают бойню, независимо от национальности и названий команд

Британские фанаты пообещали устроить «третью мировую» на ЧМ-2018, пишут СМИ. Президент Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин в эфире радио Sputnik рассказал, кому выгодны такие настроения.

Британские футбольные фанаты намерены «размазать по стенке» болельщиков из России во время Чемпионата мира, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Star.

Несколько радикально настроенных английских группировок собираются вместе отправиться на мундиаль, чтобы показать русским «настоящий ад», заявил изданию один из болельщиков.

«Если люди думают, что все это одна большая шутка, что мы будем играть в футбол, выпьем, покурим и поболтаем, – такого никогда не случится», – утверждает собеседник таблоида.

По словам мужчины, русские «понятия не имеют, что их ждет». «Это будет мировая война – третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая», – заявил представитель ультрас.

При этом, по его словам, часть британцев отправилась в Россию заранее, чтобы собрать необходимую информацию для фанатских групп, которые собираются «защищать» британских зрителей на ЧМ-2018.

«Там (в России – ред.) нет такой вещи, как защита. Туда поедут 24 тысячи фанатов, и без нас они будут как цыплята на бойне», – считает болельщик.

Он также добавил, что британцев не беспокоят возможные аресты. Единственное, о чем думают фанаты Туманного Альбиона, – как «дать бой» русским.

В эфире радио Sputnik президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин прокомментировал публикацию в Daily Star.

«Я думаю, что это не болельщики обещали, а таблоид. Выцепили какого-то пьяного в баре, тот что-то сказал, и они от имени британских болельщиков написали статью. За пинтой пива можно и не такие заявления сделать. Но между заявлениями и реальными действиями – большая разница. Я, наоборот, слышал, что они сюда боятся ехать – мол, здесь по улицам гуляют медведи, их подстерегает множество опасностей. Англичан приезжает мало, по сравнению с тем, что четыре года назад в Бразилию приехало 40 тысяч, а два года назад во Франции их было 150 тысяч. Это связано с отношениями между Россией и Западом и с британской истерией, в том числе, относительно российских фанатов. И в этой ситуации кого-то размазывать… Я сомневаюсь. Я думаю, что это связано с досадой от того, что Англия проиграла России право на проведение Чемпионата мира в 2018 году», – сказал Александр Шпрыгин.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи примут 11 городов.


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