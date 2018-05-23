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Последнее слово произнесет в суде задавившая квадроциклом 5-летнего сына его мать из Бердска

Процесс о трагедии во время новогодней прогулке подходит к завершению. Возможно, уже 31 мая Искитимский райсуд огласит приговор 33-летней бердчанке Наталье Гнипель.

23.05.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Последнее слово произнесет в суде задавившая квадроциклом 5 летнего сына его мать из Бердска

На скамье подсудимых жительница Бердска Наталья Гнипель

Суд по делу о гибели 5-летнего мальчика во время катания на квадроцикле под Бердском подошел к финалу. На последнем заседании, которое состоялось во вторник, 22 мая, прошли прения сторон.

Следующее заседание назначено на 31 мая. В этот день, как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в Искитимском районном суде, обвиняемая по делу — мать погибшего мальчика Наталья Гнипель — произнесет последнее слово. Не исключено, что в тот же день судья Марина Ослопова вынесет приговор.

33-летняя бердчанка Наталья Гнипель, ранее не судимая замужняя домохозяйка обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса РФ — нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Вечером 1 января 2018 года в лесном массиве недалеко от бердского дачного общества «Вега-3» — на территории Искитимского района — в кювет опрокинулся квадроцикл «Гепард» Stels ATV 650G, которым управляла Наталья Гнипель. Ехавший пассажиром ее 5-летний сын от полученных травм скончался на месте.

По данным «Курьер. Среда. Бердск», мальчик скончался на месте от обильной кровопотери в связи с разрывом внутренних органов от упавшего на него квадроцикла.

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемая не имела ни удостоверения на право управления транспортными средствами такого типа, ни навыков вождения. А в момент ДТП она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Вину подсудимая признала частично. Санкция статьи наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Суд проходит В Искитимском районе — по месту совершения преступления.


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