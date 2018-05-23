Уже год находится в коме избитый гантелей подросток из Северодвинска

На днях Следственными органами СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) в связи с информацией о том, что 15-летний житель Северодвинска Иван Крапивин, серьезно пострадавший в результате действий пьяного соседа, не получал своевременного бесплатного лечения.

1 мая 2017 года мать Ивана Крапивина в течение дня употребляла спиртные напитки по месту жительства, в том числе с соседом по коммунальной квартире. В ходе ссоры с женщиной мужчина нанес ей многочисленные удары гантелей и ножом, а также нанес ее сыну Ивану, пытавшемуся защитить мать, не менее трёх ударов металлической гантелей. В тот же день СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). Приговором суда в январе этого года подозреваемый был признан виновным, ему назначено наказание в виде 14 лет 6 месяцев лишения свободы с взысканием в пользу потерпевших 1 000 000 руб. в качестве компенсации морального вреда.

Иван Крапивин с места происшествия был доставлен в отделение анестезиологии-реанимации ГБУЗ АО «Северодвинская городская больница № 2 скорой медицинской помощи», где ему была проведена экстренная операция. После стабилизации состояния мальчик для прохождения полного комплекса необходимых обследований переведен в ГБУЗ АО «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова», а затем транспортирован в Детскую городскую клиническую больницу №5 им. Филатова города Санкт-Петербурга. Почти год ребенок находится в коме. Рассматривается вопрос о целесообразности оформления опеки над Ваней его старшим братом Ильёй.

Несколько месяцев назад в средствах массовой информации началось активное обсуждение состояния здоровья Ивана, адекватность методов проводимого ему лечения, а также вопросов необходимости дальнейшей реабилитации ребенка, сбора денежных средств, в том числе, для лечения за границей. В частности, сообщалось о том, что ребенок не получает необходимую медицинскую помощь в Архангельской области. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин незамедлительно дал поручения проверить все сообщения, поскольку один из важнейших принципов работы СК России не только привлекать виновных лиц к ответственности, но также оказывать максимально возможную помощь жертвам преступлений.

По инициативе СКР проведены консультации о состоянии здоровья и методах лечения Ивана Крапивина ведущими специалистами Минздрава России. В результате консилиумов компетентных специалистов было принято решение о целесообразности перевода ребенка на дальнейшее лечение в ГБУЗ «Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии» Департамента здравоохранения Москвы (клиника доктора Рошаля), где Ваня находится по сей день под наблюдением врачей и лично Леонида Рошаля. Благодаря слаженным и профессиональным действиям врачей, в настоящий момент наметились позитивные тенденции: у ребенка появилось минимальное сознание, однако состояние остается стабильно тяжелым.

Следственный комитет России также проверяет информацию, размещенную в сети Интернет, о причине сбора денежных средств, предназначенных для лечения и реабилитации Ивана. Следствие намерено проверить, почему появились данные сообщения и с чем связаны обращения к гражданам оказать материальную помощь, если мальчик должен был получить и получает всё необходимое медицинское обслуживание за счет государства.

Следует отметить, что на сегодняшний день, по объективному заключению врачей, обсуждение вопросов возможной реабилитации ребенка, программ восстановления после перенесенной им тяжелейшей травмы преждевременно.