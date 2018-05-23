Минкульт поручил проработать вопрос о запрете Booking.com

В Ростуризм в понедельник, 21 мая, поступило письмо Минкультуры с поручением «рассмотреть предложение по запрету деятельности Booking.com на территории Российской Федерации». Об этом РБК сообщили в пресс-службе Ростуризма. Представить свою позицию по этому вопросу Ростуризм должен до 4 июня 2018 года.

«Считаем необходимым запросить мнение профильных профессиональных общественных объединений относительно указанного предложения, в связи с чем в их адрес будет в оперативном режиме направлен соответствующий запрос», — заявил РБК представитель Ростуризма.

Поручение было дано департаментом туризма и региональной политики Минкультуры, следует из письма министерства, с которым ознакомился РБК. В пресс-службе Минкультуры не ответили на запрос РБК.

О том, что такое поручение существует, первым сообщило отраслевое издание «Турпром». С инициативой ограничить работу сервиса бронирования отелей в России в ответ на антироссийские санкции ранее выступил руководитель туроператора «Свой ТС» Сергей Войтович. Свое открытое письмо в Минкультуры он отправил еще в апреле.

Как пояснил Войтович в беседе с РБК, ввести ограничение предлагается на бронирование через Booking.com только российских гостиниц и только для клиентов, находящихся внутри страны. Ограничение по замыслу руководителя «Свой ТС» не должно распространяться на бронирование вне территории России — российские клиенты Booking.com смогут и дальше бронировать гостиницы в других странах, точно так же как и клиенты в других странах смогут бронировать отели в России.

Сервис Booking.сom фактически занимается в России туроператорской деятельностью (предлагает гостиницы, авиабилеты, трансферы), но юридически не является туроператором и не платит соответствующие взносы, подчеркивает Войтович. По его словам, компания является единственным каналом продаж для многих российских отелей и получает возможность хранить и анализировать данные туристов. ​Сервис занимает на рынке доминирующее положение — по оценкам руководителя «Свой ТС», на долю Booking.com приходится 60–70% индивидуальных продаж в гостиницах России. «Ни один российский туроператор не может сравниться с Booking.com, потому что у них ограничены договоры с крупными международными сетевыми отелями — Accor, Rezidor и Radisson, — сетует Войтович. — Российский туроператор не заключит такое соглашение и получит условия намного хуже. Поэтому Booking.com сейчас и на много лет вперед будет доминировать на рынке». При этом Booking.com, не являясь официально туроператором, может не реагировать на контролирующие органы Роспотребнадзора в случае жалоб со стороны потребителей, добавляет собеседник РБК.

Прямые продажи выгоднее для отелей, и они стараются их наращивать, но самостоятельно заполнить гостиницы круглый год своими силами не удается, констатирует Светлана Астафьева, гендиректор управляющей компании «Туррис» (среди активов — четыре отеля в Петербурге, Крыму и Финляндии). У «Туррис» туроператоры занимают до 15% в объеме бронирования, Booking — до 10%. «Booking.com — это качественный оператор, которого знают, а если он уйдет, то вопрос, найдется такая же качественная система? — отмечает Астафьева. — Мы понимаем, что если Booking.com и ограничат, то не из-за жалоб туроператоров, а по внешним причинам».

В Российском союзе туриндустрии не считают, что нужны специальные ограничения для Booking.com. Но, отмечает президент союза Сергей Шпилько, рынок гостиничных услуг должен быть отрегулирован с точки зрения паритета ответственности офлайн- и онлайн-операторов перед потребителями гостиничных услуг. Есть вопросы, говорит Шпилько, и к Booking.com — эта компания действительно является крупным игроком и на мировом, и на отечественном гостиничном рынках, и уже сейчас ее комиссия достигает порядка 18%, что сопоставимо с вознаграждением крупного туроператора. «По мере увеличения рыночной доли размер комиссии Booking.com, скорее всего, будет только увеличиваться, мы же заинтересованы в том, чтобы российский рынок гостиничных услуг был конкурентным», — добавляет президент Российского союза туриндустрии.

Сервис Booking.com был основан в Амстердаме в 1996 году, предоставляет услуги по онлайн-бронированию отелей по всему миру и принадлежит американской Booking Holdings.

Booking.com, по данным SimilarWeb на апрель 2018 года, занимает 79-е место в глобальном рейтинге сайтов и 67-е — среди российских пользователей. В апреле на сайте Booking.com были зафиксированы 420,5 млн заходов со стационарных компьютеров и ноутбуков. Наибольший трафик — 7,49% — обеспечила Россия. Но ее отрыв от других стран не велик — за Россией следуют США с 6,85% всех заходов.

Представитель российского офиса Booking.com не ответил на запрос РБК.