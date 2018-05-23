«Серебро» завоевал самый возрастной пауэрлифтер турнира в Бердске

Бердские пауэрлифтеры завоевали четыре медали на XXXV летних сельских спортивных играх Новосибирской области. Крупные соревнования завершились 20 мая в Бердске и собрали сильнейших атлетов региона.

Бердские спортсмены отлично представили город в семи весовых категориях. В общекомандном зачете бердчане стали вторыми. Вне досягаемости остались представители Мошково, сообщил в бердском отделе физкультуры и спорта.

Бердчанин Валерий Горбунов помимо серебряной медали также получил титул самого взрослого участника турнира. Валерию Юрьевичу 52 года! Он выступал наравне с молодыми атлетами и многих из них оставил позади.

— Учитывая, что сельские выпадают на время отдыха спортсменов, считаю, что сборная выступила неплохо, — комментирует итоги Александр Сбоев. — Сейчас восстановимся после соревнований и начнем подготовку к основным стартам.

Результаты бердчан на соревнованиях:

59 кг

1 место — Максим Редькин

74 кг

4 место — Александр Цыценко

83 кг

3 место — Сергей Барышев

93 кг

8 место — Александр Юрганов

105 кг

5 место — Михаил Сиреев

120 кг

3 место — Виталий Муха

120кг+

2 место — Валерий Горбунов