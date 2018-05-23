Два колодца дренажной системы частично осушат Бердск

Обеспокоены, своевременно ли выполнят работы по осушению частного сектора депутата горсовета Бердска. Об этом они спросили начальника УКСа Алексея Егошина на комитете депутатов по промышленности. Он уверил народных избранников, что все идет по графику, и рассказал о состоянии дел по строительству дренажной системы.

— Что мы уже сделали? Проработали информацию с министерством природоохраны и экологии Новосибирской области. Готовим заявку на финансирование из областного бюджета на 2018-2019 годы. Доля софинансирования из местного бюджета составит 24,5 млн рублей — те, которые мы отторговали в этом году. В конце июня на сессии нам обещало дать дополнительные деньги на строительство дренажной системы министерство природоохраны и экологии Новосибирской области, — сообщил Алексей Егошин.

Конкурс отыграли 26 апреля. В связи с праздниками договор был подписан после 10 мая, отметил Егошин.

— Ножи мы завезли, завезли трубы. Ножи стоят. Идет машина из Кургана, везет на первый колодец кольца. Площадка ограждена. На прошлой неделе мы вырубили березу. Я думаю, что проблему с электричеством мы решили. Именно по подключению первоначальных моментов. Думаю, что к концу недели мы увидим, что делается и как делается. Мы идем по графику. Сейчас идут подготовительные работы. Прежде чем огородиться, должен быть готов проект по организации дорожного движения, который должен быть согласован, в том числе с УЖКХ. Если мы подключаемся к электроэнергии, должен быть проект на времеменное подключение, — подчеркнул Алексей Николаевич.

По словам начальника УКС, в этом году построят все, что было запланировано. Каждый колодец дренажной системы разбит на этапы. На 24,5 млн рублей будут построены два колодца. Еще три колодца в дальнейшем обойдутся около 60 млн рублей.

Вопрос о выполнении графика возник у депутатов из-за того, что на торги УКС должен был выйти в феврале и в марте уже вовсю приступить к работе.

Как объяснил народным избранникам Егошин, денежные средства в УКС поступили в феврале. Прошли торги. В конце марта УФАС отклонил результаты торгов. Аукцион разыгрывали заново.

— Я шел согласно букве закона. Я не могу не больше, не меньше. Все регламентируется законом, — отметил Алексей Николаевич.

— Исходя из того, что вы сказали, в этом году облегчения жителям, которых топит, нет. В следующем году тоже нет? — спросила депутат Елена Белова.

— В этом году будет облегчение. Даже когда колодцы построятся согласно нашего аукциона, в любом случае мы увидим водопонижение. В октябре — ноябре. Оно будет проходить не так: построили и сразу вода исчезла. Такого не будет. Сперва осушение пройдет в радиусе лучей, от 60 до 80 метров. А потом вода будет уходить дальше, — уверил Егошин.

Груз из Кургана ожидают 23 мая. Его выгрузят на площадку и начнут работу. По технологии вода из колодцев будет отведена в ливневую канализацию.

Председатель комитета по промышленности Владимир Голубев попросил Егошина передать им график выполнения работ по строительству дренажной системы.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», работы по осушению Бердска начались в мае. Для локального понижения уровня грунтовых вод будет создано несколько объектов системы «лучевого» дренажа. Строительство систем осушения осуществляет ОА СГСТУ «Виогем» из Белгорода. Представители фирмы уже приехали в Бердск.

На территории города по проекту предстоит построить пять «лучевых» дренажных колодцев. Один колодец рассчитан на осушение 15 га земли. Первый колодец будет построен у перекрестка улиц Мира и Гагарина. Максимальный срок работ — 4 месяца.

Белгородская компания освоит 24 млн рублей. Это первый этап осушения городской территории. Бердску не хватает 60 млн рублей для сооружения полноценной дренажной системы для полного отвода грунтовых вод.

Некоторые жители частного сектора не дождались спасительных работ по осушению территорий. Их дома начали рушиться.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 26 апреля выпала стена дома на ул. Октябрьской, в начале мая без внешней стены оказался жилой дом на ул. Мира. Третьей и четвертой «жертвой» подтоплений стали дома на ул. Толбухина.