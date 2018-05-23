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Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»

Покупая газету в специализированных киосках и продуктовой сети «Продсиб» всего за 12 рублей, вы помогаете выпускать сайт www.kurer-sreda.ru.

23.05.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»

«Курьер. Среда. Бердск» №17/2018

Сегодня, 23 мая, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №17/2018.

В номере вы прочтете:

1. Спецпроект журнала «Парад» — «Выпускник-2018» получат все бердские 11-классники.

2. Уже четыре дома разрушились в Бердске из-за подтоплений грунтовыми водами.

3. Министр плхвалил благоустройство бердских дворов.

4. Заместителей у мэра Бердска станет меньше.

5. Долги за бензин ПАТП отдаст бердский бюджет.

6. Подполковник из Чанов возглавит полицию Бердска вместо арестованного и уволенного Проценко.

7. «Курьер. Среда. Бердск» вручает кружки в честь 15-летия газеты.

8. Законно ли рубят лес возле санатория «Сибиряк»?

9. Жители новостройки, где отключают свет и воду, хотят отказаться от УК из Новосибирска.

10. В музее бердской школы №2 можно узнать историю города и страны.

11. Библиотекари меняли пустышки на книги.

12. Читатели пишут частушки на 15-летие газеты «Курьер. Среда. Бердск».

13. Инструкция: Все, что нужно знать о капремонте многоквартирного дома.

14. Дача и огород: правила выживания.

15. «Узкие» врачи — кто какие болезни лечи.

На обложке — Массовое обрушение частных домов в Бердске.

Газету можно купить в специализированных киосках и продуктовой сети «Продсиб».

Покупая газету «Курьер. Среда. Бердск» всего за 12 рублей, вы помогаете выпускать сайт www.kurer-sreda.ru.

 


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