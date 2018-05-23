Из-за контрсанкций вырастут цены в магазинах

Законопроект о контрасанкциях может привести к росту розничных цен из-за увеличения возможных издержек, роста внутреннего контроля в компаниях, а также из-за дополнительных расходов на возможные штрафные санкции. Об этом сообщил представитель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Роман Черниговцев, передает РНС.
«Законопроект может негативно отразиться на розничных ценах, прежде всего, по причине роста издержек торговли на усиление мер контроля внутри самих торговых компаний и по причине дополнительных расходов на управление рисками от потенциально возможных санкционных штрафов», — сказал представитель АКОРТ.
АКОРТ также видит риск возникновения дополнительной контрольно-надзорной нагрузки со стороны проверяющих органов из-за контрсанкций. Представитель АКОРТ подчеркнул, что ассоциация выступает «за равномерное распределение любых контрсанкционных проверок по всей цепочке товародвижения, начиная с таможенных пунктов».
Что касается новых санкций США в отношении российских физических и юридических лиц, то АКОРТ видит две основные категории рисков.
«По американском санкциям две основные категории рисков: косвенный риск быть внесенным в черный список и риски по поводу менеджмента, имеющего американское гражданство», — объяснил представитель ассоциации.
Черниговцев подчеркнул, что «при определении симметричных ответных мер прежде всего необходимо нашим законотворцам оценивать негативное дестабилизирующим воздействие на внутренний рынок».
22 мая Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о контрсанкциях против США и иных недружественных государств. Трансляция голосования велась на сайте нижней палаты парламента.
Согласно изменениям, президент России может прекратить или приостановить сотрудничество РФ, российских компаний с «недружественными иностранными государствами» и компаниями, которыми прямо или косвенно владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) организации, находящиеся под юрисдикцией иностранных государств, в отраслях в соответствии с решением президента России.
Документ также предполагает запрет на ввоз в РФ продукции и (или) сырья, странами происхождения которых являются недружественные иностранные государства или упомянутые компании, а также запрет на вывоз из России этими организациями продукции и (или) сырья. Перечень продукции определяется правительством.
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это по нашему..) бей своих , чтобы чужие боялись..
у наших «управленцев» это вообще фирменный стиль ..
как вариант может быть и так:
Бывший министр обороны РФ Анатолий Сердюков, став главой ТСЖ своего дома, повысил жильцам плату за коммунальные услуги в два раза, кроме Васильевой.
Теперь жильцы элитного дома в Молочном переулке в центре Москвы ежемесячно платят по 113 тысяч рублей вместо 53 тысяч рублей. Новый глава ТСЖ ввёл чистку дверных ковриков владельцам семи квартир за 27 600 рублей в месяц. Кроме того, жильцов обязали платить по 380 тысяч рублей в год за сбор средств за коммуналку, а также 880 и 828 тысяч рублей за администрацию и охрану дома соответственно.
Примечательно, что экс-глава Минобороны изменил систему начисления платы за квартиру. Теперь расчёт производится по метражу, а не по количеству комнат в квартире.
решение о назначении Сердюкова главой ТСЖ было принято в октябре 2017 года, а в декабре стало известно, что жители элитного дома задолжали за отопление, свет и воду почти один миллион рублей.
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1119066/sierdiukov_v_kachiestvie_ghlavy_tszh_povysil_platu_za_kommunalku_vsiem_kromie_vasilievoi
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но если главный командир
Позовет в последний бой, дядя Вова, мы с тобой
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Полностью согласен, цены нужно поднимать на всё!
Прежде всего на продукты, услуги ЖКХ, бензин и лекарства, чтоб этим американцам проклятым пусто было, будут знать с кем связались!
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да ладно все ровно Он хороший
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