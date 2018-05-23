Из-за контрсанкций вырастут цены в магазинах

Законопроект о контрасанкциях может привести к росту розничных цен из-за увеличения возможных издержек, роста внутреннего контроля в компаниях, а также из-за дополнительных расходов на возможные штрафные санкции. Об этом сообщил представитель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Роман Черниговцев, передает РНС.

«Законопроект может негативно отразиться на розничных ценах, прежде всего, по причине роста издержек торговли на усиление мер контроля внутри самих торговых компаний и по причине дополнительных расходов на управление рисками от потенциально возможных санкционных штрафов», — сказал представитель АКОРТ.

АКОРТ также видит риск возникновения дополнительной контрольно-надзорной нагрузки со стороны проверяющих органов из-за контрсанкций. Представитель АКОРТ подчеркнул, что ассоциация выступает «за равномерное распределение любых контрсанкционных проверок по всей цепочке товародвижения, начиная с таможенных пунктов».

Что касается новых санкций США в отношении российских физических и юридических лиц, то АКОРТ видит две основные категории рисков.

«По американском санкциям две основные категории рисков: косвенный риск быть внесенным в черный список и риски по поводу менеджмента, имеющего американское гражданство», — объяснил представитель ассоциации.

Черниговцев подчеркнул, что «при определении симметричных ответных мер прежде всего необходимо нашим законотворцам оценивать негативное дестабилизирующим воздействие на внутренний рынок».

22 мая Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о контрсанкциях против США и иных недружественных государств. Трансляция голосования велась на сайте нижней палаты парламента.

Согласно изменениям, президент России может прекратить или приостановить сотрудничество РФ, российских компаний с «недружественными иностранными государствами» и компаниями, которыми прямо или косвенно владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) организации, находящиеся под юрисдикцией иностранных государств, в отраслях в соответствии с решением президента России.

Документ также предполагает запрет на ввоз в РФ продукции и (или) сырья, странами происхождения которых являются недружественные иностранные государства или упомянутые компании, а также запрет на вывоз из России этими организациями продукции и (или) сырья. Перечень продукции определяется правительством.