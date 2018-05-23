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Самым богатым министром Новосибирской области оказался глава минздрава

Олег Иванинский задекларировал доход за 2017 год в 7,5 млн рублей. Декларации главврачей больниц региона обнародуют 23 мая.

23.05.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.

Самым богатым министром Новосибирской области оказался глава минздрава

Олег Иванинский считает, что в Бердске уровень смертности и заболеваемости удовлетворителен

Министр здравоохранения Новосибирской области стал самым богатым министром, об этом свидетельствуют данные декларации на сайте регионального правительства. Олег Иванинский задекларировал доход за 2017 года в размере 7,5 млн рублей. В пользовании у Иванинского квартира площадью 125 кв. метров. Супруга главы минздрава показала доход в 4,3 млн рублей. В ее собственности гараж и автомобиль «Тойота Хайлэндер».

На втором месте в рейтинге самых богатых членов правительства оказался врио вице-губернатора Сергей Нелюбов с 5,3 млн рублей. Он владеет четырьмя квартирами и долей в земельном участке. В пользовании у Нелюбова есть дача. Автомобиля замгубернатора не имеет.

На третьем месте по доходам среди членов правительства Новосибирской области оказался врио министра культуры Игорь Решетников, который задекларировал доход в 4,39 млн рублей. В собственности у Решетникова земельный участок, подземная парковка и квартира. Передвигается Решетников на автомобиле Nissan X-TRAIL. Супруга главы минкультуры обнародовала доход в 2,4 млн рублей. В ее собственности квартира, гараж и доля в подземной парковке.

В 2016 году самым состоятельным министром был начальник департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области Анатолий Дюбанов. Он показал тогда доход в 12 млн рублей.

Насколько богаты главные врачи больниц области, подведомственных Иванинскому, станет известно в среду. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» региональном минздраве, декларации о доходах руководителей медицинских учреждений, в том числе бердской ЦГБ, опубликуют сегодня, 23 мая.


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(3) Комментариев

  1. Иван

    Скорее всего самым честным , но по любому не самым богатым :-D

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  2. ВВД

    Интересно, какое место в структуре сбыта гомеопатии и других фуфломицинов занимает г-н Иваницкий?
    Общеизвестна роль г-жи Толоконской, как и г=жи Голиковой (на фед. уровне) в этом потоке псевдолекарств в РФ.
    Неизвестно только, сколько народу боты загибает употребляя красивые пустышки вместо эффективных лекарств.

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