Самым богатым министром Новосибирской области оказался глава минздрава

Министр здравоохранения Новосибирской области стал самым богатым министром, об этом свидетельствуют данные декларации на сайте регионального правительства. Олег Иванинский задекларировал доход за 2017 года в размере 7,5 млн рублей. В пользовании у Иванинского квартира площадью 125 кв. метров. Супруга главы минздрава показала доход в 4,3 млн рублей. В ее собственности гараж и автомобиль «Тойота Хайлэндер».

На втором месте в рейтинге самых богатых членов правительства оказался врио вице-губернатора Сергей Нелюбов с 5,3 млн рублей. Он владеет четырьмя квартирами и долей в земельном участке. В пользовании у Нелюбова есть дача. Автомобиля замгубернатора не имеет.

На третьем месте по доходам среди членов правительства Новосибирской области оказался врио министра культуры Игорь Решетников, который задекларировал доход в 4,39 млн рублей. В собственности у Решетникова земельный участок, подземная парковка и квартира. Передвигается Решетников на автомобиле Nissan X-TRAIL. Супруга главы минкультуры обнародовала доход в 2,4 млн рублей. В ее собственности квартира, гараж и доля в подземной парковке.

В 2016 году самым состоятельным министром был начальник департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области Анатолий Дюбанов. Он показал тогда доход в 12 млн рублей.

Насколько богаты главные врачи больниц области, подведомственных Иванинскому, станет известно в среду. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» региональном минздраве, декларации о доходах руководителей медицинских учреждений, в том числе бердской ЦГБ, опубликуют сегодня, 23 мая.