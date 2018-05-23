Самым богатым министром Новосибирской области оказался глава минздрава

Олег Иванинский считает, что в Бердске уровень смертности и заболеваемости удовлетворителен
Министр здравоохранения Новосибирской области стал самым богатым министром, об этом свидетельствуют данные декларации на сайте регионального правительства. Олег Иванинский задекларировал доход за 2017 года в размере 7,5 млн рублей. В пользовании у Иванинского квартира площадью 125 кв. метров. Супруга главы минздрава показала доход в 4,3 млн рублей. В ее собственности гараж и автомобиль «Тойота Хайлэндер».
На втором месте в рейтинге самых богатых членов правительства оказался врио вице-губернатора Сергей Нелюбов с 5,3 млн рублей. Он владеет четырьмя квартирами и долей в земельном участке. В пользовании у Нелюбова есть дача. Автомобиля замгубернатора не имеет.
На третьем месте по доходам среди членов правительства Новосибирской области оказался врио министра культуры Игорь Решетников, который задекларировал доход в 4,39 млн рублей. В собственности у Решетникова земельный участок, подземная парковка и квартира. Передвигается Решетников на автомобиле Nissan X-TRAIL. Супруга главы минкультуры обнародовала доход в 2,4 млн рублей. В ее собственности квартира, гараж и доля в подземной парковке.
В 2016 году самым состоятельным министром был начальник департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области Анатолий Дюбанов. Он показал тогда доход в 12 млн рублей.
Насколько богаты главные врачи больниц области, подведомственных Иванинскому, станет известно в среду. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» региональном минздраве, декларации о доходах руководителей медицинских учреждений, в том числе бердской ЦГБ, опубликуют сегодня, 23 мая.
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Скорее всего самым честным , но по любому не самым богатым
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Интересно, какое место в структуре сбыта гомеопатии и других фуфломицинов занимает г-н Иваницкий?
Общеизвестна роль г-жи Толоконской, как и г=жи Голиковой (на фед. уровне) в этом потоке псевдолекарств в РФ.
Неизвестно только, сколько народу боты загибает употребляя красивые пустышки вместо эффективных лекарств.
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Не смотря на мощное лобби мошенников от медицины в нашей стране, иногда даже на Первом канале появляются здравые сюжеты по теме https://youtu.be/7O97-qrjASk
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