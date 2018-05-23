3 млрд рублей на дороги дадут Новосибирску областные власти

На дорожную и транспортную отрасли города Новосибирска Правительство региона направит 2,9 млрд рублей в этом году, из которых 1,7 млрд предусмотрено на дорожную деятельность на автодорогах местного значения. Дополнительные 300 млн рублей были направлены по поручению главы региона Андрея Травникова, сообщили во вторник в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщил врио министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский, из областного бюджета на строительство и ремонт автомобильных дорог местного значения города Новосибирска дополнительно выделено 300 млн рублей. Такое решение было принято главой региона Андреем Травниковым после обращения мэрии. Соответствующее дополнительное Соглашение было подписано 11 мая между минтрансом региона и департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. Таким образом по линии областного минтранса городу Новосибирску в этом году будет направлено 2,9 млрд рублей. Из них 1,7 млрд рублей предусмотрено на дорожную деятельность на автодорогах местного значения Новосибирска, остальные 1,2 млрд рублей выплачиваются перевозчикам за перевозку льготных категорий пассажиров в целях возмещения недополученных доходов.

Врио министра уточнил, что средства в сумме 1,7 млрд рублей направят из регионального и федерального бюджетов, из них на реализацию приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» предусмотрено 451 млн рублей федеральных средств и 320 млн областных. Также из областного бюджета 461 млн рублей запланирован на мероприятия госпрограммы «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» и почти 465 млн рублей из областного бюджета будут направлены на уплату налога на имущество, относящегося к автомобильным дорогам общего пользования местного значения.

В числе проектов этого года, на которые направлены субсидии, – строительство дорог по ул. Объединения в Заельцовском, Калининском районах и по ул. Титова в Ленинском районе, ремонт автодорог в областном центре (в том числе в зоне индивидуальной жилой застройки). Также запланирована диагностика технического состояния искусственных сооружений, реализация мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской городской агломерации (в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги»), установка светофоров и дорожных знаков.