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Мэр Бердска: Не допускать незаконных поборов на рабочие тетради в школах

Если школа вносит учебные пособия в перечень обязательных, то покупает за свой счет. Если же класс решил покупать рабочие тетради по своей программе, родители сбрасываются самостоятельно.

23.05.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Мэр Бердска: Не допускать незаконных поборов на рабочие тетради в школах

В школьные библиотеки уже начинают сдавать учебники

Глава Бердска Евгений Шестернин провел встречу с членами Совета многодетных семей города. Его руководитель Любовь Тонких решила выяснить вопрос законности приобретения рабочих тетрадей на печатной основе родителями школьников.

По итогам рабочей встречи мэр дал поручение управлению образования провести совещание с директорами школ, взять ситуацию на контроль и не допускать незаконного сбора денежных средств с родителей учеников, сообщили в пресс-центре бердской мэрии.

После совещания с директорами школ Бердска исполняющий обязанности директора управления образования и молодежной политики Михаил Каркавин пояснил следующее:

— Тетради закупаются только в том случае (и только школой!), если школа решит их использовать в образовательном процессе. Ежегодно каждой школой утверждается перечень учебной литературы и пособий, который есть в приказах в открытом доступе у каждого образовательного учреждения. Если в перечне этого не предусмотрено, то тетради не приобретаются. Каждая школа может самостоятельно внести их, либо не вносить в перечень. А если родителям хочется, они могут приобретать рабочие тетради и заниматься с их помощью дома – самостоятельно.


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