55 талантливых детей получили премию мэра Бердска

|
За высокие результаты в сфере образования
|МБОУ СОШ №1
|
Ефимов Вячеслав Алексеевич
|Ефимов Алексей Сергеевич
Ефимова Людмила Вячеславовна
|
Понасенко Святослав Николаевич
|Понасенко Николай Александрович
Понасенко Евгения Александровна
|МБОУ СОШ №2 «Спектр»
|
Писаренко Михаил Максимович
|Писаренко Максим Николаевич
Писаренко Мария Олеговна
|
Журов Михаил Владимирович
|Журов Владимир Анатольевич
Журова Лариса Владимировна
|МБОУ СОШ №3 «Пеликан»
|
Скорина Алина Алексеевна
|Скорин Алексей Владимирович
Скорина Елена Ивановна
|
Маркина Екатерина Алексеевна
|Маркин Алексей Константинович
Маркина Ирина Михайловна
|МАОУ СОШ №4
|
Гоман Виктория Сергеевна
|Гоман Сергей Борисович
Гоман Вера Борисовна
|
Курышева Анастасия Владиславовна
|Курышев Владислав Иванович
Курышева Людмила Николаевна
|МБОУ СОШ №5
|
Шульц Эвальд Евгеньевич
|Шульц Евгений Рудольфович
Полонская Татьяна Николаевна
|
Беляев Дмитрий Николаевич
|Беляева Оксана Николаевна
|МАОУ «Лицей №6»
|
Михайлова Ангелина Дмитриевна
|Михайлов Дмитрий Владимирович
Михайлова Лариса Владимировна
|
Сафонова Ульяна Александровна
|Сафонов Александр Юрьевич
|МАОУ «Лицей №7»
|
Горохова Валерия Николаевна
|Горохов Николай Алексеевич
Черкашина Елена Ивановна
|
Дубенко Дарья Андреевна
|
Дубенко Андрей Дмитриевич
Дубенко Анна Алексеевна
|МБОУ СОШ №8
|
Карапетова Анастасия Сергеевна
|Карапетова Маргарита Валерьевна
|
Гурина Анастасия Александровна
|Гурин Александр Валентинович
Гурина Марина Анатольевна
|МБОУ СОШ №9
|
Софронова Александра Павловна
|Софронова Наталья Юрьевна
|
Алёнкина Мария Владимировна
|Алёнкин Владимир Евгеньевич
Алёнкина Елена Николаевна
|МБОУ СОШ №10 «Пересвет»
|
Жданова Ульяна Алексеевна
|
Жданов Алексей Владимирович
Жданова Юлия Владимировна
|
Дмитриева Анастасия Андреевна
|Сечин Вадим Анатольевич
Дмитриева Наталья Андреевна
|МБОУ СОШ №11
|
Каблукова Ульяна Павловна
|Каблуков Павел Станиславович
Каблукова Елена Ивановна
|
Гнипель Анна Владимировна
|Гнипель Владимир Валерьевич
Гнипель Елена Анатольевна
|МБОУ СОШ №12
|
Сайц Арина Денисовна
|
Сайц Денис Владимирович
Сайц Юлия Викторовна
|
Закутайлова Олеся Алексеевна
|Закутайлов Алексей Иванович
Закутайлова Наталья Геннадьевна
|МБОУ СОШ №13
|
Макридина Маргарита Владимировна
|Макридин Владимир Васильевич
Макридина Галина Алексеевна
|
Гарифулин Илья Вячеславович
|Гарифулин Вячеслав Юрьевич
Гарифулина Ольга Витальевна
|МАОУ «Экономический лицей»
|
Петрова Александра Александровна
|Петров Александр Александрович
Петрова Ирина Викторовна
|
Кондрычина Арина Алексеевна
|Кондрычин Алексей Николаевич
Кондрычина Наталья Анатольевна
|ЧОУ Школа «Экология и диалектика»
|
Шушакова Алина Юрьевна
|Шушаков Юрий Олегович
Шушакова Анастасия Валерьевна
|НОУ «Православная гимназия во имя преподобного Серафима Саровского»
|
Калько Мария Олеговна
|Калько Олег Анатольевич
Калько Людмила Анатольевна
|
Калько Михаил Олегович
|Калько Олег Анатольевич
Калько Людмила Анатольевна
|МАОУ ДО ДООЦТ «Юность»
|
Русинова Мария Сергеевна
|Русинов Сергей Васильевич
Русинова Наталья Анатольевна
|МБОУ ДО ДЮШЦ «Маэстро»
|
Хан Анастасия Евгеньевна
|Хан Евгений Евгеньевич
Хан Светлана Валентиновна
|
Артамонова Анна Константиновна
|Артамонов Константин Николаевич
Артамонова Наталья Владимировна
|МБОУ ДО «Перспектива»
|
Купарев Владимир Владимирович
|Купарев Виктор Сергеевич
Купарева Елена Андреевна
|
Тетерлев Владислав Алексеевич
|Тетерлев Алексей Владимирович
Тетерлева Валерия Валерьевна
|
За высокие результаты в сфере культуры
|МБУ «Городской Центр Культуры и Досуга»
|
Суетова Светлана Максимовна
|Суетов Максим Александрович
Суетова Алина Александровна
|МБУДО ДХШ «Весна»
|
Гераськин Александр Константинович
|Гераськин Константин Дмитриевич
|
Саенко Дмитрий Юрьевич
|Саенко Юрий Николаевич
Саенко Ольга Анатольевна
|МАУ «Дворец культуры «Родина»
|
Левченко Валерия Александровна
|Левченко Александр Валерьевич
Левченко Татьяна Валерьвна
|
Линник Марина Сергеевна
|Родичкин Сергей Владимирович
Родичкина Наталья Сергеевна
|Бердская детская муз. школа им. Г. Свиридова
|
Еловая Полина Владимировна
|Еловой Владимир Николаевич
Еловая Наталья Леонидовна
|
Гамагин Максим Сергеевич
|Гамагин Сергей Александрович
Гамагина Оксана Владимировна
|МБУДО ДШИ «Берегиня»
|
Пащенко Даниил Александрович
|Пащенко Александр Борисович
Пащенко Ирина Владимировна
|
Цапкова Светлана Александровна
|Цапков Александр Владимирович
Цапкова Ольга Владимировна
|
За высокие результаты в сфере физкультуру и спорта
|МБУ СШ «Бердск»
|
Савицкий Данила Сергеевич
|Савицкий Сергей Петрович
Савицкая Оксана Александровна
|
Помешкин Кирилл Константинович
|Помешкин Константин Викторович
Помешкина Оксана Викторовна
|МБУ ДО ДЮСШ «Восток»
|
Обрезков Алексей Алексеевич
|Обрезков Алексей Владимирович
Обрезкова Елена Геннадьевна
|
Прижимова Анна Евгеньевна
|Прижимов Евгений Анатольевич
Прижимова Ольга Алексеевна
|МБУ СШ «Олимп»
|
Вдовенко Ярослав Евгеньевич
|Вдовенко Елена Алексеевна
|
Корнев Кирилл Витальевич
|Корнева Алена Сергеевна
|МБУ
СШ
«Авангард»
|
Кудрявцева Полина Николаевна
|Кудрявцева Наталья Евгеньевна
|
Покровский Аркадий Михайлович
|Покровский Михаил Юрьевич
Покровская Ирина Ивановна
|
За высокие результаты в сфере молодёжной политики
|ОДМ
|
Александров Денис Андреевич
|Александров Андрей Валерьянович
Александрова Василина Александровна
|
Кунгурцева Алиса Дмитриевна
|Кунгурцев Дмитрий Юрьевич
Захарова Ирина Николаевна
По целой «тыЩе», лучше бы не позорились, а вручили бы просто благодарности, куда они с этой «тыЩей» На корпоративы, тратите больше
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