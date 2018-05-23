55 талантливых детей получили премию мэра Бердска

Во вторник, 22 мая, в Городском доме культуры Бердска собрались школьники, достигшие успехов в учебе, спорте, дополнительном образовании, а также их родители.

Победителям региональных и всероссийских фестивалей, научно-практических конференций и соревнований мэр Бердска Евгений Шестернин и спикер горсовета Валерий Бадьин вручили именные сертификаты на 1000 рублей и благодарственные письма.

Зал громкими аплодисментами встречал бердских звездочек, которые, возможно, в будущем прославят Бердск на весь мир.