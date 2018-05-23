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55 талантливых детей получили премию мэра Бердска

Сертификаты на 1000 рублей и благодарственные письма вручили самым успешным.(ФОТО,СПИСОК)

23.05.2018 Автор: Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой Один комментарий

 

55 талантливых детей получили премию мэра Бердска

Четвертый год премия главы вручается в Бердске школьникам

Во вторник, 22 мая, в Городском доме культуры Бердска собрались школьники, достигшие успехов в учебе, спорте, дополнительном образовании, а также их родители.

Победителям региональных и всероссийских фестивалей, научно-практических конференций и соревнований мэр Бердска Евгений Шестернин и спикер горсовета Валерий Бадьин вручили именные сертификаты на 1000 рублей и благодарственные письма.

Зал громкими аплодисментами встречал бердских звездочек, которые, возможно, в будущем прославят Бердск на весь мир.

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Скорина Елена Ивановна

Маркина Екатерина Алексеевна

 Маркин Алексей Константинович

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Полонская Татьяна Николаевна

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Михайлова Ангелина Дмитриевна

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Кондрычина Арина Алексеевна

 Кондрычин Алексей Николаевич

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ЧОУ Школа «Экология и диалектика»

Шушакова Алина Юрьевна

 Шушаков Юрий Олегович

Шушакова Анастасия Валерьевна
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Калько Мария Олеговна

 Калько Олег Анатольевич

Калько Людмила Анатольевна

Калько Михаил Олегович

 Калько Олег Анатольевич

Калько Людмила Анатольевна
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 Русинов Сергей Васильевич

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Хан Анастасия Евгеньевна

 Хан Евгений Евгеньевич

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Артамонова Наталья Владимировна
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Тетерлев Владислав Алексеевич

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МБУ «Городской Центр Культуры и Досуга»

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МБУДО ДХШ «Весна»

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 Гераськин Константин Дмитриевич

Саенко Дмитрий Юрьевич

 Саенко Юрий Николаевич

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МАУ «Дворец культуры «Родина»

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(1) Комментарий

  1. Аноним

    По целой «тыЩе», лучше бы не позорились, а вручили бы просто благодарности, куда они с этой «тыЩей» :-D На корпоративы, тратите больше :(

    Thumb up 0 Thumb down 5

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