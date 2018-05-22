Прорыли траншеи под прокладку высоковольтного кабеля для новостроек в Бердске

Через часть Бердска протянулась неглубокая траншея. Читатель Алексей сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что она начинается от ул. Ленина и чрез ул. Герцена тянется за военный городок до ул. Соловьиной.

Владимир Захаров, начальник управления ЖКХ Бердска, рассказал, что траншею вырыли для прокладки кабеля, который тянут для подключения новостроек в Южном микрорайоне.

— Кабель ведётся от высоковольтной подстанции в сторону микрорайона Южного на строительную площадку «СтройРегионСервиса». Все работы согласованы с администрацией. Сейчас мы обследовали траншеи. Меня лично не устраивает безопасность в зоне проведения работ, но этот вопрос мы постараемся снять совместно с подрядчиком, — пояснил Владимир Захаров.

Замдиректора компании «СтройРегионСервис» Валентина Плотникова отреагировала мгновенно. По ее словам, она обяжет организацию, которая на договорных условиях протягивает подземный электрокабель методом прокола, привести все в соответствие требованиям безопасности.

— Мы следим за работой нашего субподрядчика. У нас по договору все обязательства по соблюдению требований безопасности лежат на подрядной организации. Есть у нас контролирующий инженер, он проследит, чтобы технику безопасности начали соблюдать. Они должны будут все траншеи обтянуть ленточкой. А в пятницу (25 мая) по плану они уже все зароют, — заверила Валентина Васильевна.

Уже в этом году «СтройРегионСервис» приступит к освоению новой для себя территории — участка в микрорайоне Южном в районе ул. Салаирской. Компании предстоит застроить и благоустроить площадь 7,5 гектаров земли, выигранных на аукционе. Проект нового квартала в Южном уже готов. А начали, разумеется, с инженерной инфраструктуры.

Согласно техническим условиям по заключенному договору на электроснабжение всего нового микрорайона приступили к монтажу кабеля в 10 к/Вт от подстанции «Бердская», которая находится в районе ул. Спортивной. Проект первого дома на новой территории сейчас находится на экспертизе, но уже осенью 2018 года «СтройРегионСервис» начнет выполнять нулевой цикл — рыть котлованы и сооружать фундамент под дома №10 и 1 в Южном.

Всего в новом микрорайоне на Южном компания построит 16 высотных домов, три трансформаторные подстанции и канализационно-насосную станцию. Район рассчитан на 100 000 кв. метров жилой площади, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Плотникова.