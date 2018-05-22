Прорыли траншеи под прокладку высоковольтного кабеля для новостроек в Бердске
Врио губернатора потерял в доходах после переезда в Новосибирск
Завещал псу-дворняге €1 млн ее хозяин в Италии
Проект моста за 83 млн рублей через речку Гуменку прошел экспертизу в Бердске
747 млн рублей перечислили в федеральный бюджет бизнесмены Бердска
Фотомарафон «Я блондинка! Я брюнетка! А я рыжая!» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Госдума приняла закон о контрсанкциях в защиту России
Путин признал результаты президентских выборов в Венесуэле
Отключили отопление 22 мая в Бердске
Парковку для маршруток на месте сгоревшего барака хотят власти Бердска