Врио губернатора потерял в доходах после переезда в Новосибирск

22 мая на сайте правительства Новосибирской области опубликованы сведения о доходах врио губернатора Андрея Травникова.

За прошлый год доход Андрея Александровича составил 4,68 млн рублей, а за 2016-й — 5,49 млн рублей.

В собственности у главы региона два автомобиля — Nissan X-Trail и KIA Sorento, три квартиры (две из которых в долевой собственности), три гаражных бокса, а также прицеп к легковым транспортным средствам ЛАВ-81012А и снегоход Yamaha RS10SUV.

Доходы супруги Травникова уменьшились с 1,4 млн рублей в 2016 году до 19о,3 тыс. рублей в 201м. В качестве недвижимого имущества Людмила Травникова задекларировала два жилых дома и земельные участки общей площадью около 0,54 га.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Андрея Травников президент назначил временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области в октябре 2017 года. До этого времени он занимал пост мэра Вологды.