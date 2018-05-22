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Завещал псу-дворняге €1 млн ее хозяин в Италии

Собаке отошли две квартиры и два банковских счета. Животное в 2014 году спасло жизнь своему владельцу.

22.05.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Завещал псу дворняге €1 млн ее хозяин в Италии

Собаки Бердска не так счастливы и богаты

В Милане пес по кличке Тор получил в наследство €1 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на газету La Repubblica.

Хозяин дворняги Паскуале Риццо скончался в конце апреля на 91-м году жизни. Газета отмечает, что у Паскуале не было прямых наследников, поэтому все имущество, оцененное судом в €1 млн, он оставил Тору.

По данным издания, около семи лет назад Риццо неподалеку от своего дома обнаружил щенка, с которым с тех пор не расставался. В 2014 году Тор спас жизнь своему хозяину, у которого случился сердечный приступ, — когда мужчине стало плохо, пес начал так громко лаять, что привлек внимание соседей, которые вызвали скорую помощь.

Незадолго до своей смерти пенсионер обратился к адвокатам и попросил передать собаке две квартиры и два банковских счета. Поскольку в Италии невозможно назначить животное прямым наследником, исполнителем завещания был назначен друг Риццо, которому теперь предстоит проследить, чтобы последняя воля покойного осуществилась надлежащим образом.


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