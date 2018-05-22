Проект моста за 83 млн рублей через речку Гуменку прошел экспертизу в Бердске

Вопрос о ремонте и строительстве моста через речку Раздельную обсуждали 22 мая на комитете по промышленности депутаты Бердска.

Автор видео Галина Панчева



По данным УЖКХ, мост через Раздельную находится на балансе бердской горадминистрации. Состояние сооружения плачевное. УЖКХ и подведомственные ему учреждения этот мост ремонтируют и содержат.

— К сожалению, данное сооружение признано аварийным и не подлежащим капремонту. Два раза в неделю специалисты проводят осмотр. Где какие повреждения появляются, они устараняются в течение суток, максимум двух, — рассказал сотрудник бердского УЖКХ.

— У вас есть какой-то документ о том, что мост не подлежит ремонту? — поинтересовалась депутат Елена Белова.

— Есть официальное заключение 2012 года института путей сообщения, инженерной лаборатории.

— Может быть экспертизу стоит повторить?

— Состояние не улучшилось.

По словам начальника УКС Алексея Егошина, по просьбе жителей мост поддерживают, но состояние его, действительно, не улучшилось.

Часть понтонов находится в подтопленном состоянии, в прошлом году делали официальный запрос на завод Кузьмина — сертифицированное понтонное звено стоило 540 тыс. рублей. Всего их 12.

Председатель комитета по промышленности Владимир Голубев поинтересовался мнением по существующему понтонному мосту у вице-мэра по строительству Петра Кима.

— Строить новый надо. Сошлись на том мнении, что спроектировали новый пешеходный мост для того, чтобы обеспечивать доступность населения на дачные участки. Мост необходим. Я вспоминаю прошлые годы. Сделав новый мост, мы обрубаем практически содержание дороги на дачные участки, где люди живут постоянно. Содержание дороги дорого обходится городу, но при этом ее необходимо поддерживать, чтобы население имело доступность к дачным кооперативам. Нужно сделать пешеходный мост, — поделился мнением Петр Ким.

Дорога на дачи перегружена и данная дорога через мост могла бы стать альтернативой, строительство необходимо, — отметила Елена Белова.

— Мост будет пешеходным, никакого проездного быть не может, — уверил Егошин.

По словам Алексея Егошина, сделан проект пешеходного моста, так как до садовых обществ есть альтернативный проезд. Автомобильный мост будет стоить более 0,5 млрд рублей.

— Откуда Бердск возьмет деньги на строительство автомобильного моста? Когда приезжал министр транспорта, он сразу сказал: у вас есть альтернативные проездные пути и по сути вам мост не нужен. В связи с тем, что бердчане привыкли к мосту пешеходному, и там порядка 4000 дачных участков, которые прилегают к этому мосту, было приято решение сделать мост пешеходным. Мост был запроектирован. Стоимость моста с берегоукреплением составила 83 млн рублей, — рассказал Егошин.

Депутат Сергей Белов отметил, что ко всему прочему, данная зона не подлежит автомобильному проезду.

Елена Белова поинтересовалась перспективой строительства пешеходного моста.

По некоторым сведениям замминистра транспорта Евгений Раков при последнем визите в Бердск говорил о возможности включить строительство моста на 2019-2020 годы в программу «Безопасные и качественные дороги».

— Из бюджета города мы никогда эти деньги не возьмем. Что касается этапов строительства. Мост нужно начинать строить с ноября, когда лед будет не менее полутора метров, когда нужно будет вбить сваи. Окончание строительства с берегоукреплением и благоустройством должно завершиться в сентябре. На этапы разбиты мост со сваями, берегоукрепление, озеленение, дренажные работы. Старый мост при строительстве не будут демонтировать, новый будет проходить примерно в 10 метрах от него, — объяснил Егошин.

Елену Белову интересовало, кто занимается бюджетом данного строительства. Алексей Николаевич отметил, что город не выделит такие деньги на строительство моста, единственное на что можно рассчитывать, то это на вхождение в федеральные программы.

Народные избранники заявили, что строительство понтонного моста обошлось бы дешевле, нежели навесного. Но Егошин заявил, что один из существенных минусов понтонного моста — это его постоянное обслуживание.

Понтонный мост может находиться на реке только в судоходныей период, на зиму его должны сворачивать и отправлять на ревизию в боксы. То есть он будет дествовать с июня по 15 сентября, а затем его нужно убирать. Есть вопрос: кто будет содеражать мост? К тому же его содержание будет очень дорогим.

Автор видео Галина Панчева



— Вас слушаесшь и думаешь, что либо у нас все должно быть «золотое», либо со страхом кому-то с этого моста оборваться и погибнуть. Вот тогда, наверное, примут меры и найдут компромисс между «золотом» и аварийной ситуацией. Люди сейчас перемещаются по данному мосту с угрозой для жизни, — отметила Белова.

Вот именно поэтому была создана проектная документация для строительства нового моста, отметил Егошин.