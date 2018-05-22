747 млн рублей перечислили в федеральный бюджет бизнесмены Бердска

Начальник Межрайонной налоговой инспекции Елена Перемитина на встрече бизнесменов и с властью Бердска 17 мая поделилась статистикой по изменению состава налогоплательщиков за 2017 год и первый квартал текущего года. И указала на проблемные точки.

На первое января 2018-го на учете в Бердске стояло 2933 юридических лица за первый квартал их прибавилось около сотни. В прошлом году ликвидировано 195 юридических лиц, создано 267. Выбыло из Бердска в 2017 году — 32 юрлица, прибыло — 89. В 2018 году за первый квартал выбыло 11, прибыло 9 юридических лиц. По индивидуальным предпринимателям на 1 января 2018 года зарегистрировано 3353 человека. За прошлый год зарегистрировано 708 новых, снято с учета 705 человек в качестве ИП. В 2018-м зарегистрировано 300 человек, снято с учета 229.

По словам Елены Анатольевны, все изменения находится в пределах статистики, которая повторяется уже не один год. А высокие цифры снятых с учета предпринимателей объясняются тем, что налоговая служба взяла на себя функции регистрирования страховых взносов и начала заниматься взысканием задолженности по Пенсионному фонду. При этом предприниматели, которые реально прекратили свою деятельность, но остались в реестре и оказались должниками, стали массово сниматься с учета.

Шла речь и о так называемых фирмах-однодневках, через которые часто совершаются незаконные операции по обналичиванию денежных средств. И о собственниках, которые регистрируют на своей территории более десяти юридических лиц. В Бердске по этому пункту есть вопросы по адресам: ул. Ленина, 89, 89/1, 89/8. Начальник налоговой инспекции попросила бизнесменов содействовать в проверке таких фирм и отнестись с пониманием к действиям налоговиков.

Поступления во все уровни бюджета от плательщиков Бердска за первый квартал 2018 года возросли, по сравнению с тем же периодом прошлого года. В федеральный бюджет поступило 747,5 млн рублей, что на 40% больше, чем в 2017-м. В местный бюджет отчислено 149,5 млн рублей, это на 10% больше прошлогоднего периода. И только в областной есть небольшой недобор, но это связанно с особенностями учета.